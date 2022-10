Una lezione da imparare bene

È sempre più difficile riuscire ad orientarsi in un mondo che sembra precipitare verso un freddo inverno connotato da serate buie. Come trovare indicazioni coerenti per guardare al futuro non senza preoccupazioni, ma con la giusta prospettiva?

Per farlo voglio raccontarvi un aneddoto che ho vissuto incontrando una persona più illuminata di tante altre. Mi riferisco ad Ennio Doris. Un giorno durante la crisi di Lehman Brothers, con i mercati americani che perdevano il 5%, con la situazione congiunturale sempre più complicata, mi trovai tanto in difficoltà che incontrandolo gli chiesi: Come fai? Come fai a mantenere sempre la stessa lucidità, la stessa forza, nel riuscire a trovare il modo per guardare il lato positivo delle cose anche quando il lato positivo non lo vede più nessuno?. Doris mi guardó e sorridendo mi disse: Vieni a trovarmi domani in ufficio, ti faccio vedere come riesco a mantenere la barra a dritta. La mattina dopo. Mi stava aspettando. Appena entrato mi fece accomodare e mi disse: Ecco ti faccio vedere cosa faccio tutte le mattine per mantenere la positività di cui tu mi hai chiesto. In quel momento apri il desktop del suo computer, si collegò alla sua posizione bancaria e compró 5mila euro di azioni. A quel punto si girò verso di me e mi disse: Vedi Leo, se non ti alleni, se non fai ogni giorno quello che pretendi che gli altri facciano soltanto dicendoglielo, tu sarai poco credibile. Ma sei poco credibile nei confronti prima di tutto di te stesso. Io oggi ho comprato azioni della mia azienda e le ho comprate con il 5% di sconto rispetto ieri. Sai qual è il mio pensiero? Sto guadagnando potenzialmente più di quanto avrei fatto se non l'avessi completato questo acquisto.

Allenarsi ad essere positivi. Non è da tutti neanche una cosa del genere. C'è una bella differenza tra il dire e il fare. Tra comunicare al mondo che le cose possono riprendere ad andar bene e farlo dimostrando a se stessi e agli altri che quello di cui sei convinto è proprio così. È proprio vero.