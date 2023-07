La locomotiva Lombardia

Per cultura sono un uomo portato a non idolatrare alcunché. Figurarsi le agenzie di rating, non proprio oracoli per me. Tuttavia, leggo i loro giudizi perché so bene quanto possano influire sulle mosse degli investitori. Ecco perché non poteva non richiamare la mia attenzione il responso reso pubblico in questi giorni da Moody's, la famosa agenzia di rating a stelle e strisce a proposito dello stato di salute della Lombardia, mica una regione fra le altre ma quella leader dell'economia italica.

Ebbene, il giudizio espresso da Moody,s sull'affidabilità creditizia del sistema lombardo è lusinghiero. Volendoci ricavare una sintesi ad effetto si può affermare che la Lombardia, per come stanno le cose, viene ritenuta un soggetto più affidabile e perciò più meritevole di fiducia dello Stato italiano. In pratica: la valutazione per la Lombardia è di Baa2, mentre per lo Stivale è di Baa3. Dunque, oggi il Pirellone e dintorni presentano una certa solidità finanziaria.

Ma il raggiungimento di tale giudizio positivo a cosa è ascrivibile? Certo, non si può non riconoscere il buon lavoro svolto dalla governance lombarda soprattutto in una contingenza storica che definire critica è un eufemismo. Tuttavia, la ragione più importante, attiene ad altro, a un patrimonio che è capace ogni volta di rinnovarsi e mi riferisco al tessuto imprenditoriale della regione. Ovvero: all'economia lombarda. D'altronde se la Lombardia è di gran lunga al vertice dell'economia nazionale, l'autentica colonna portante, vuol dire che lo stato di buona salute della regione, evidenziato dal giudizio dell'agenzia di rating statunitense, non può che testimoniare la centralità dell'economia reale lombarda.

I numeri parlano chiaro. Nel 2022 le esportazioni delle imprese lombarde hanno raggiunto la cifra di 163 miliardi. Per capirne la performance, diciamo che è più del doppio di Paesi quali Portogallo e Finlandia. La Lombardia viaggia sul binario giusto. A livelli pre-Covid. Morale: l'economia reale non tradisce se viene lasciata lavorare senza ostacoli dalla politica.