Ecco come funziona la lotteria degli scontrini

Si avvicina sempre di più la Lotteria degli scontrini, la misura voluta dal governo per limitare l'utso del contante e contrastare l'evasione fiscale.

Come sottolinea Il Corriere della Sera, il 3 marzo il Garante per la privacy ha dato il via libera al provvedimento. Adesso mancano gli ultimi due step: l'attivazione del portale e la firma della misura che dovrà fissare regolamento ufficiale e premi da distribuire ai fortunati vincitori.

A luglio, a meno di colpi di scena inattesi, prenderà così il via una lotteria che assicurerà appetitose ricompense tanto ai cittadini che effettueranno gli acquisti utilizzando metodi tracciabili (quindi carte o bancomat) quanto agli esercenti che accetteranno i pagamenti cashless.

Come funziona

Che cosa bisogna fare per partecipare? Chi può farlo? Andiamo con ordine. Si può partecipare se in possesso di un apposito codice lotteria. Funziona così: cittadini ed esercenti interessati dovranno prima di tutto registrarsi sul Portale Lotteria, presto in funzione con la supervisione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In un secondo momento gli utenti riceveranno un codice generato in maniera casuale e formato da 8 caratteri alfanumerici, associati univocamente al codice fiscale. Sia chiaro: ogni consumatore può generare più codici lotteria, validi in quanto associati al codice fiscali e quindi unici.

Il meccanismo della lotteria

Il partecipante, al momento dell'acquisto, presenta il proprio codice lotteria all'esercente. Quest'ultimo lo registrerà così da trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate, la quale estrapola i dati dai singoli scontrini emessi dai commercianti e li gira al sistema lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il sorteggio. Una volta estratto il vincitore, il fisco risalirà al vincitore tramite il codice fiscale fornito in fase di registrazione.

I fortunati, come detto, verranno avvertiti dal Fisco tramite pec, posta elettronica certificata, oppure con una raccomandata. In ogni caso è possibile controllare le vincite accedendo al portale sopra citato tramite un pin personale. Il vincitore avrà 90 giorni di tempo – a partire dalla pubblicazione del bollettino dell'estrazione – per ritirare il premo, il quale sarà esente da tasse.

Ultimo particolare da considerare. Esistono due lotterie parallele: una con il pagamento in contanti e l'altra cashless. Al fine di agevolare l'uso di carte e bancomat, chi opterà per la seconda strada potrà partecipare a entrambe le lotterie.

Come se non bastasse a partire dal primo luglio 2020 i premi mensili saranno di 30mila euro; quello annuale della lotteria normale sarà di 1 milione di euro mentre l'altro, per il cashless, sarà di 5 milioni per il consumatore e 1 per l'esercente. Dal 2021 scatteranno anche sette premi settimanali dal valore di 5mila euro ciascuno, oltre ai soliti mensili e annuale.