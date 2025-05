Il Lotto va a Igt, giocata da 2,2 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà ancora Igt (gruppo controllato da DeAgostini con il 42%) a gestire il gioco del Lotto in Italia per i prossimi nove anni, fino al 2034. La commissione giudicatrice ha infatti concluso l'analisi delle offerte tecniche ed economiche, proponendo di assegnare la concessione a Lottoitalia, consorzio guidato da Igt e partecipato anche da Allwyn, Arianna 2001 e Novomatic Italia. L'offerta vincente è stata di 2,23 miliardi di euro, più che raddoppiando la base d'asta da un miliardo prevista dal bando. Per lo Stato si tratta di un'ottima notizia, considerato l'incasso significativo generato dal rinnovo della concessione, che ha un valore complessivo stimato in 4,3 miliardi di euro. Ad annunciare l'esito della gara è stata la stessa International Game Technology, con una nota diffusa da Londra, confermando le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi sulle agenzie specializzate.

La somma offerta da Igt ha superato di poco quella della concorrente Flutter (gruppo a cui fa capo Sisal), che si è fermata a 2,208 miliardi. La gara, a cui erano ammesse le sole due offerte presentate entro lo scorso 17 marzo, si è conclusa con la pubblicazione della graduatoria ufficiale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm): punteggio massimo di 100 per Igt (40 punti per l'offerta tecnica, 60 per quella economica), contro i 98,3 di Flutter.

Manca ora soltanto il provvedimento formale di aggiudicazione da parte di Adm, atteso entro 35 giorni. Nel frattempo, il gruppo Igt celebra il risultato. «Siamo molto soddisfatti per l'aggiudicazione e siamo onorati ed entusiasti di poter continuare a collaborare con Adm per altri nove anni», ha dichiarato Marco Sala (in foto), presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Igt. Soddisfazione condivisa anche dal ceo Vince Sadusky. «L'investimento riflette il valore attribuito alla nuova concessione e siamo fiduciosi che migliorerà il potenziale di crescita dei nostri ricavi e dei profitti», ha sottolineato. Anche gli altri componenti del consorzio hanno espresso ottimismo per la prosecuzione della collaborazione. «Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Igt in Italia per i prossimi nove anni», ha detto l'ad di Allwyn, Robert Chvatal, confermando che il gruppo parteciperà con la sua quota del 32,5% all'operazione.

Il versamento da 2,23 miliardi avverrà in tre rate: 500 milioni e 300 milioni saranno versati già nel corso del 2025, mentre il saldo è previsto nel 2026. Per quanto riguarda l'aggio, il concessionario riceverà una percentuale del 6% sulla raccolta, a cui si aggiunge un ulteriore 8% per le attività di gioco online business-to-consumer.

Il gioco del Lotto è una delle principali fonti di entrate per l'Erario e Igt, con le sue precedenti incarnazioni societarie, lo gestisce da oltre 30 anni, a partire dalla

prima concessione affidata a Lottomatica nel 1993. Il rinnovo rappresenta dunque una continuità significativa in un settore strategico del gioco pubblico. Lottomatica in Borsa ha chiuso con un guadagno del 4,1% a 23,26 euro.