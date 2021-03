La Luiss School of Government apre il secondo Corso Executive in Governo

La Luiss School of Government, uno dei più prestigiosi istituti italiani, ha riaperto le iscrizioni per il secondo Corso Executive in Governo: imparare la politica in streaming. Il periodo storico che stiamo vivendo, influenzato dalla pandemia di coronavirus, ha fatto emergere con ancora più forza la necessità di formare una classe dirigente capace di amministrare con cura la cosa pubblica. L'Italia si trova in una grave crisi economica, sanitaria e sociale, dalla quale potrà uscire solamente se la classe dirigente si dimostrerà all'altezza di raccogliere le sfide di oggi guardando al futuro. Il Paese ha una grande opportunità di rilancio sul medio e lungo periodo grazie ai fondi del Next Generation Eu, che dovranno essere amministrati con estrema attenzione.

È proprio per garantire all'Italia un futuro migliore che la School of Government della Luiss ha riattivato il Corso Executive in Governo. La scuola d'eccellenza diretta dal professor Giovanni Orsina si fregia di essere la prima ad aver istituito un percorso di studi simili in Italia, che consente di acquisire in streaming le competenze necessarie a svolgere al meglio incarichi politici, amministrativi e di governo della cosa pubblica. Questo è reso possibile da un approccio didattico multidisciplinare, che esce dalla teoria e si orienta alle applicazioni pratiche.

Il corso è nato come strumento di improvement per le figure professionali che già operano o che sono orientate a operare in questo ambiente. Per queste ragioni è strutturato in maniera tale da consentire la partecipazione costante e flessibile a tutti i suoi iscritti. Si rivolge a chi è proiettato verso gli enti locali e nelle istituzioni e organizzazioni pubbliche e private di livello nazionale. L'obiettivo è quello di consolidare le competenze già acquisite per un avanzamento di carriera.

Tra le materie di insegnamento del Corso Executive in Governo si trovano diritto pubblico e amministrativo, storia politica e drafting legislativo, tecniche di bilancio e contabilità e open government, diritto degli enti locali e studi elettorali. Lo scorso anno il corso ha avuto un ottimo successo, pertanto è stato deciso di rinnovare la propria offerta didattica con due nuovi moduli, ossia “Comunicazione e marketing istituzionale”, affidato a Francesco Giorgino, e “Management delle pubbliche amministrazioni” insegnato dal consigliere Luigi Fiorentino.

" Il futuro dell’Italia, probabilmente per decenni, dipenderà da come il Paese uscirà dalla pandemia ", ha dichiarato Giovanni Orsina, che poi continua: " E gli investimenti post-pandemici saranno in larga misura affidati a strutture pubbliche. Questo rende il problema della qualità del ceto dirigente pubblico ancora più importante e urgente di quanto non sia di norma. Senza esagerazioni, possiamo dire che questa al momento è la priorità italiana. Col Corso Executive in Governo la Luiss School of Government intende dare un contributo importante alla formazione di politici e amministratori pubblici, utilizzando metodi didattici innovativi e proponendo corsi appoggiati a un robusto retroterra teorico ma fortemente orientati alla pratica, affidati a docenti di grandissima esperienza e capacità ".

Il corso è in programma da maggio 2021 a febbraio 2022 in streaming. La Luiss School of Government ha previsto due sessioni in presenza a Roma, compatibilmente con la situazione sanitaria nazionale. Chi si volesse iscrivere al corso ha tempo fino al 15 aprile 2021. Per maggiori informazioni visitare il sito della Luiss School of Government (www.sog.luiss.it) o contattare la segreteria (sog@luiss.it, tel +39.06.85225065/52).