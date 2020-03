Alla Luiss il primo corso online Executive in Governo

Il coronavirus ha imposto una netta rivisitazione della didattica tradizionale in favore di quella digitale. In queste settimane, infatti, gli studenti di tutta Italia stanno sperimentando la cosiddetta "formazione a distanza" con il supporto di dispositivi tecnologici ad hoc e interfacciandosi con i propri docenti mediante videoconfernze in modalità skype. L'iniziativa, che all'inizio ha destato qualche regionevole perplessità, sta via via ricevendo il consenso unamime dei partecipanti tanto da entusiasmare persino i più miscredenti. Che sia un monito per il futuro? Chissà. Nell'attesa di scoprirlo, alcune tra le Università più prestigiose del territorio nazionale si stanno adoperando per fornire un'offerta formativa decisamente innovativa e all'avanguardia.

Di tutte, merita una nota di riguardo la Luiss Guido Carli di Roma che promuove il primo percorso di studi online in governo locale e amministrazione pubblica. Mentre l’ateneo non interrompe l’erogazione della didattica, continuando le lezioni a distanza, la School of Government della Luiss, diretta dal professor Giovanni Orsina, istituisce il Corso Executive in Governo, il primo corso di formazione in Italia che consenta di acquisire in streaming le competenze necessarie a svolgere al meglio incarichi politici e di governo della cosa pubblica, attraverso un approccio didattico multidisciplinare e fortemente orientato all’applicazione pratica.

Il corso, attivo da maggio a dicembre, è stato formulato per consentire una partecipazione costante e flessibile a figure professionali che già operino – o intendano operare – negli enti locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali) e nelle istituzioni e organizzazioni pubbliche e private di livello nazionale (dipendenti e dirigenti di pubblica amministrazione,

istituzioni, partiti, organizzazioniorganizzazioni di interessi), e che abbiano intenzione di consolidare il proprio curriculum e le proprie competenze nel settore, anche nell’ottica di un avanzamento di carriera.

Una interessante quanto imperdibile opportunità fortemente voluta dal professor Giovanni Orsina, responsabile del corso scientifico e direttore della Luiss School of Government. " Questo corso offre a chi appartenga o desideri appartenere al ceto politico, locale o nazionale, il modo di accrescere il proprio bagaglio professionale osservando da vicino, sotto la guida di docenti di eccezionale qualità, le molteplici sfide che un amministratore pubblico si trova ad affrontare. - spiega il docente in una nota stampa - Il mix di didattica online e in presenza è pensato per rendere il corso compatibile con gli impegni di chi già svolga un’attività professionale ".

Il corso è riservato a laureati (triennali, magistrali o vecchio ordinamento), o a diplomati in possesso di una significativa esperienza professionale. Tutte le altre informazioni sono disponibili al sito www.sog.luiss.it