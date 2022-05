Maxi busta paga per i funzionari dei ministeri: aumenti fino a 6500 euro

Come già annunciato nelle settimane scorse, da giugno arriveranno buste paga ben più ricche per i dipendenti dei ministeri, con tanto di arretrati. Un vero e proprio maxi stipendio che nel prossimo mese interesserà circa 141 mila impiegati.

Si tratta degli effetti dovuti al rinnovo del contratto delle Funzioni centrali, che comprende anche i ministeri. Nel contratto è presente anche un adeguamento delle indennità di amministrazione, riconosciuta a coloro che lavorano nei ministeri.

Come abbiamo visto nei precedenti articoli, il nuovo contratto per i dipendenti statali è stato firmato dall'Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni (Aran) lo scorso 9 maggio. Nel documento si parla di aumenti da 63 a 117 euro lordi mensili e di arretrati, perché il rinnovo interessa il triennio 2019-2021. Una somma che va dai 1.680 euro lordi per un operatore della prima area, fino ai 2.545 euro per coloro che lavorano nella terza area.

Molti degli arretrati, tuttavia, arriveranno dall'indennità di amministrazione, una somma prevista per ogni ministero. A tale scopo, c'è un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che ha stanziato 170 milioni di euro proprio per questo.

A beneficiarne maggiormente, secondo quanto riferisce il Messaggero, saranno il ministero dell'Istruzione, il ministero dell'Università, il ministero per le Politiche agricole, il ministero degli Affari esteri e il ministero della Salute. Facendo un esempio, se prendiamo gli arretrati del contratto, circa 2.545 euro lordi, e li andiamo a sommare alla nuova indennità di amministrazione, pari a circsa 3.974 euro lordi, si raggiunge l'altisonante cifra di 6.519 euro lordi di arretrati. A ciò si possono aggiungere altri 300 euro lordi al mese circa per altri aumenti e nuove indennità inserite nella busta paga.

Arretrati minori, invece, per il ministero dell'Economia e della Giustizia, i cui funzionari, stando alle stime, dovrebbero percepire in media 2.934 euro lordi di arretrati, questo anche perché in passato i due dicasteri avevano invece ottenuto le indennità maggiori.