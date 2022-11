Mediaset "prenota" un altro 4% e si avvicina al 30% di Prosieben

MfE si è assicurata un'ulteriore partecipazione fino al 4% del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media. Con questa nuova operazione il gruppo guidato dall'ad Pier Silvio Berlusconi (in foto) è salito fino al 29% del capitale sociale e fino al 29,9% dei diritti di voto del gruppo media tedesco (escluse le azioni proprie). Lo rende noto un comunicato nel quale si specifica che «la consegna delle azioni sottostanti gli strumenti finanziari è soggetta alle condizioni tipiche per operazioni di questa natura». Si tratta, pertanto, di un esercizio di opzioni che verrà perfezionato una volta ottenuto il via libera dalle autorità competenti.

Mfe si attesta, comunque, appena al di sotto della soglia oltre la quale scatta l'Opa obbligatoria. Il gruppo MediaforEurope intende confermarsi come un investitore a lungo termine e l'incremento della partecipazione rappresenta un segnale di serietà nei confronti della partecipata che la scorsa settimana aveva lanciato un profit warning tagliando del 5% le stime dei ricavi 2022 a 4,15 miliardi e del 7% quelle dell'ebitda adjusted a 650 milioni di euro. La revisione al ribasso delle previsioni è stata effettuata sulla base di un calo degli introiti pubblicitari del 17% nel quarto trimestre. A inizio ottobre il ceo di ProSiebenSat1, Rainer Beaujean, aveva rassegnato le dimissioni ed era stato avvicendato da Bert Habets. La creazione di un polo paneuropeo del broadcasting, secondo la strategia del gruppo MfE, è l'unica risposta possibile per reggere la concorrenza degli over-the-top a stelle e strisce nel mercato dello streaming video on demand. Poco mossi i titoli MfE ieri a Piazza Affari. Le azioni di categoria A hanno ceduto lo 0,17% e quelle di categoria B lo 0,2 per cento.