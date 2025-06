Meno euro in stampa ma più falsi in circolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel cuore pulsante della produzione di banconote in Italia, lo storico stabilimento di via Tuscolana a Roma nel 2023 ha stampato 687 milioni di biglietti. Il calo annuo è del 26% rispetto all'anno precedente, che riflette una tendenza più ampia a livello europeo. Nell'intera area euro, infatti, sono state prodotte complessivamente 4 miliardi di banconote, segnando una diminuzione del 6,3% su base annua. Un rallentamento che, come sottolineato nella Relazione annuale della Banca d'Italia (in foto il governatore Fabio Panetta), risponde alla necessità dell'Eurosistema di ridurre le proprie riserve logistiche dopo il picco del 2021.

Mentre la produzione rallenta, cresce l'attività sul fronte dell'innovazione. La Banca d'Italia, in qualità di centro principale di ricerca e sviluppo per l'Eurosistema, ha intensificato il proprio impegno nella progettazione della terza serie di banconote euro. I nuovi biglietti, attesi nei prossimi anni, porteranno i volti di figure simbolo della cultura europea come Leonardo da Vinci e Ludwig van Beethoven. In questo contesto, nel 2024 lo stabilimento romano si è dotato di una nuova macchina da stampa e ha condotto studi su design innovativi e sistemi di sicurezza avanzati. È inoltre proseguita la sperimentazione di tecnologie basate sull'AI per l'identificazione di difetti di stampa e la creazione di soluzioni grafiche.

Parallelamente, però, aumentano anche i rischi legati alla contraffazione. I falsi scoperti nel 2023 sono stati 121.111, in crescita rispetto ai 104.669 dell'anno precedente. I tagli più colpiti restano quelli da 20 e da 50 euro, da sempre i preferiti dai falsari.

In risposta, la Banca d'Italia ha intensificato i controlli: 80 banche sono state sottoposte a ispezioni per verificare la conformità di quasi mille apparecchiature di selezione delle banconote, mentre altri quattro operatori non finanziari sono stati controllati per verificarne l'aderenza alla normativa antiriciclaggio. Accanto agli accertamenti sul campo, è proseguita l'attività di monitoraggio a distanza. In undici casi sono state rilevate anomalie tali da richiedere l'adozione di misure correttive.