Meta prenota il 5%. Essilux scatta in Borsa

Altra giornata sotto ai riflettori per EssilorLuxottica. Dopo la notizia della doppia acquisizione di Supreme e di Heidelberg Engineering, un'indiscrezione di mercato circolata ieri ha fatto scattare in Borsa il gruppo degli occhiali: secondo Bloomberg, infatti, Meta starebbe per entrare nel capitale della società con un investimento multimiliardario. Il titolo, a fine giornata, ha guadagnato il 3% a 194,3 euro dopo essere arrivato anche al +5 per cento. Il gruppo guidato dal presidente e ad, Francesco Milleri (nella foto), non commenta, ma certamente la voce ha una sua credibilità vista l'esistente partnership con il gruppo guidato da Mark Zuckerberg per realizzare occhiali di ultima generazione, con il marchio Rayban. Il fondatore di Facebook ha investito moltissimo negli ultimi anni sui suoi visori per la realtà virtuale e sul maxi progetto Metaverso (da cui peraltro deriva il cambio di denominazione da Facebook a Meta).

Ma con che quota enterà Meta in Essilux? Fermo restando che, al momento, non c'è alcuna garanzia che l'investimento abbia effettivamente luogo, secondo il Wall Street Journal la società di Zuckerberg (che si è fatta assistere da Morgan Stanley) dovrebbe rilevare una quota del 5% della multinazionale italo-francese: ai prezzi di Borsa di ieri, si tratterebbe di un investimento da 4,5 miliardi di euro. Possibile, quindi, che si tratti di una quota per seguire da vicino gli sviluppi delle strategie future: Meta, del resto, con i suoi social ha un filo diretto con le generazioni più giovani e questo è stato anche lo scopo della maxi acquisizione di Supreme da parte di Essilux. Va da sé che potrebbero essere tutti tasselli per arrivare a sviluppare insieme nuovi prodotti rivolti a un pubblico giovane.

Tra i rivali di Meta, Snap ha sperimentato gli occhiali a realtà mista, mentre

Apple ha da poco rilasciato il visore Vision Pro. Che Meta voglia sviluppare un prodotto innovativo alleandosi con il più grande produttore di occhiali al mondo? Un'ipotesi sicuramente tanto verosimile quanto suggestiva.