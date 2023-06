La metrò di Salonicco parla italiano con Atm

Nuova commessa all'estero per Atm, l'azienda dei trasporti pubblici attiva dal 1931 a Milano, già impegnata a Copenaghen e Riad nelle gestione delle metropolitane a guida autonoma. Si tratta della metropolitana di Salonicco (Grecia), che sarà gestita dai primi mesi del 2024 insieme alla francese Egis attraverso la controllata Thema (51% Milano e Parigi 49%). Egis, partner dei giochi olimpici di Parigi del 2024, è controllata da Tikehau Capital (40%), dalla Cassa dei depositi francese (34%) e dai partner e dai dipendenti (26%). Il contratto di undici anni ha un valore di 250 milioni di euro. Per la Grecia si tratta della prima metropolitana a guida autonoma, destinata a una città che con oltre un milione di abitanti, è la seconda in Grecia dopo Atene.

Un «importante risultato», secondo l'amministratore delegato di Atm Arrigo Giana, che parla di una «ulteriore tappa nello sviluppo internazionale dell'azienda, sempre più riconosciuta anche all'estero per la capacità nella gestione di reti e di sistemi complessi di mobilità».

Dal 2008 Atm gestisce le linee 1 e 2 e successivamente anche delle linee 3 (Cityringen) e 4 della metropolitana di Copenaghen. Nel 2011 ha avviato la prima metropolitana a Riyad (Arabia Saudita) per poi impegnarsi «in casa» 2 anni più tardi a Milano, prima con la M5 e successivamente con la M4, che collega l'aeroporto di Linate al centro città, inaugurata nel primo tratto lo scorso mese di novembre. La metropolitana di Salonicco - spiegano in Atm - rappresenta un'infrastruttura «strategica per la città e per l'intera area della Macedonia, anche soprattutto per il porto che è il più grande del mar Egeo del Nord».

Con la nuova linea verrà garantita una «migliore connessione», con una riduzione dei tempi di percorrenza e una «facilità di spostamento tra i diversi punti della città», che ad oggi è dotata solo di linee di autobus e di una stazione ferroviaria. Caratterizzata dalla livrea rossa dei treni, la metro di Salonicco attraverserà l'intera città da est a ovest, con 13 fermate dal capolinea di Nea Elvetia a quello della stazione ferroviaria. È prevista poi un'ulteriore estensione con altre 5 stazioni. Nella prima fase i treni in servizio saranno 18 per salire a 33 a estensione ultimata.