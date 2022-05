Modello 730, da oggi si può modificare il precompilato: ecco come

La stagione delle dichiarazioni dei redditi è ufficialmente iniziata lo scorso 23 maggio, giorno in cui è stato possibile iniziare scaricare il modelli 730 precompilato dal sito dell'Agenzia delle entrate.

È solo da oggi (31 maggio), però, che accedendo con le credenziali Spid, Cie, Cns o Pin Inps, sul sito delle Entrate sarà possibile modificare il modello precompilato e procedere con l'invio della propria dichiarazione.

L'accesso al modello pronto all'uso per quest'anno è stato prorogato dal 30 di aprile al 23 di maggio e riguarda la comunicazione reddituale relativa al periodo d’imposta precedente solo per colori i quali siano "titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir)".

In sintesi, coloro i quali abbiano un contratto subordinato possono accedere alla propria area personale dell'Agenzia e svolgere, tra le varie operazioni sul precompilato, soprattutto quelle di:

accettazione integrale o modifica dei dati contenuti nella dichiarazione procedendo poi all'invio;

versare le quote dovute attraverso modello F24 già compilato o richiedendo l'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;

nel caso in cui si sia a credito, indicare le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

Questo operazioni sul precompilato possono essere effettuate direttamente dal contribuente o per il tramite degli esperti contabili 0 dei Centri di assistenza fiscale (Caf). Come ricordato in un precedente articolo de IlGiornale.It, nel 2021 circa il 22,3% dei 730 è stato inviato senza alcuna modifica. Da quest'anno c'è la novità che contribuenti potranno delegare un proprio familiare o un’altra persona all’invio della propria dichiarazione.

Le scadenze per la presentazione della dichiarazione è fissata al 30 settembre per chi utilizza il 730. Il 30 novembre, invece, è il termine ultimo per chi utilizza l’applicazione Redditi web.

Se i dipendenti e pensionati potranno utilizzare il precompialto, gli autonomi e le partite iva potranno accedere, invece, su Redditi web (ad esclusione dei contribuenti soggetti a Isa, i redditi da partecipazione o che deve presentare il modello Iva), l’applicazione attraverso cui compilare i principali quadri del modello Redditi.

Infine si può utilizzare anche Redditi Online, il software per la compilazione del modello Redditi e che è utilizzabile da tutti i contribuenti a seguito di istallazione sul proprio pc dell'apposito programma.