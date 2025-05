Mondadori in frenata punta sul 2° semestre

Antonio Porro, amministratore delegato del Gruppo Mondadori

Ascolta ora 00:00 00:00

La «debolezza» del mercato del libro ha impattato sui conti del primo trimestre di Mondadori. Così l'ad Antonio Porro (in foto) ha spiegato una performance che, sebbene in linea con le aspettative, presenta dei segni meno. I ricavi consolidati del gruppo si sono attestati a 164,4 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 166,1 milioni (-1%), mentre la perdita netta è stata di 13 milioni, in aumento rispetto a quello di 7,1 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Il settore dovrebbe essere caratterizzato da un andamento negativo per tutto il primo semestre, ha specificato Porro che stima «un progressivo miglioramento in corso d'anno del mercato del libro con e il recupero della performance delle case editrici del gruppo», confermando la guidance 2025.

Il margine operativo lordo adjusted si è attestato a 1,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 4,8 milioni del 2024, mentre il cash flow ordinario degli ultimi dodici mesi è pari a 68,3 milioni, sostanzialmente stabile. La posizione finanziaria netta al netto degli effetti contabili dell'Ifrs 16 è pari a -134 milioni, in linea con la situazione del 31 marzo 2024.

La previsione per l'anno in corso rimane dunque di una «crescita low single-digit dei ricavi» e del margine operativo lordo adjusted, con una marginalità «stabile intorno al 17%», grazie anche a «mirate politiche di pricing sul prodotto libro» e a «continue azioni di efficientamento». «Il mercato dei libri costituisce oltre l'80% dei nostri ricavi e ci aspettiamo di chiudere il 2025 sopra il 2024», ha sottolineato Porro evidenziando che nell'anno in corso si risparmieranno 1,5 milioni di costi di logistica rispetto al precedente. Sul fronte delle acquisizioni, il gruppo resta attivo.

«Continuiamo a lavorare intensamente con un focus sui nostri due settori di elezione da un punto di vista di crescita esterna, mi riferisco ai libri e al digitale. Abbiamo due o tre situazioni ben avviate», ha detto il direttore finanziario del gruppo Alessandro Franzosi.