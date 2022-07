Mondadori, primo semestre ok e nuove acquisizioni in vista

La prima metà del 2022 «è molto positiva» per Mondadori. «Continuiamo a mettere fieno in cascina in attesa dell'autunno». Lo ha detto l'amministratore delegato di Mondadori, Antonio Porro (in foto), a margine dell'assemblea annuale dell'Upa. «I mercati in cui operiamo come editori stanno reagendo molto bene. Ovviamente il nostro focus sono i libri», ha aggiunto Porro. Quanto al tema dell'inflazione e al prezzo del gas, «tutti ci interroghiamo a che punto saremo dopo l'estate, spiega l'ad evidenziando che «certamente chi si sta portando avanti, con i risultati del primo semestre, è già a un buon punto del cammino». Il gruppo punta a chiudere ulteriori operazioni di M&A entro l'anno. «Ci stiamo guardando intorno», ha affermato Porro, ricordando che il gruppo ha chiuse sei operazioni negli ultimi 18 mesi e proseguirà «prima della fine dell'anno con altre operazioni». «Stiamo continuando lo scouting di nuove opportunità», ha proseguito, spiegando che «la strategia resta stabile, quella di svilupparci nei libri, principalmente. Guarderemo comunque con grande interesse al digitale». Per il manager «non c'è un'operazione unica che possa cambiare il volto agli equilibri, adesso che siamo in tutti i mercati leader. Per cui, non dobbiamo cercare la grande operazione che sia transformational nelle prospettive dei prossimi anni, ma dobbiamo continuare ad arricchire prima di tutto il nostro portafoglio con generi editoriali e brand forti dove la tradizione del gruppo Mondadori non lo è.

L'assemblea Upa ha certificato che il mercato degli investimenti pubblicitari nel 2022 resterà sostanzialmente stabile sopra gli 8 miliardi di euro.