Moody's promuove Tim e alza il rating

Il closing non c'è ancora, ma cominciano ad arrivare i primi effetti positivi dalla cessione della rete di Tim al fondo americano Kkr. Ieri l'agenzia di rating Moody's ha alzato il suo rating a lungo termine della società guidata da Pietro Labriola a «Ba3» da «B1», con un outlook (cioè una prospettiva) positivo. Si tratta della conclusione del processo di revisione per l'upgrade annunciato dall'agenzia e avviato il 6 novembre 2023, subito dopo l'ok del consiglio d'amministrazione alla cessione da 18,8 miliardi (che salgono a 22 miliardi all'avversarsi di alcune condizioni). La spinta verso la promozione è arrivata dall'ok all'operazione del 30 maggio scorso da parte della Commissione europea. Ora Tim toprnerà a finanziarsi con costi inferiori rispetto agli attuali. Secondo Moody's, il rischio che l'operazione non vada in porto è assai limitato: «L'upgrade a Ba3 riflette il significativo miglioramento del profilo finanziario della società grazie alla prevista riduzione del debito di oltre 14 miliardi di euro», afferma Ernesto Bisagno, vice president senior credit officer and lead analyst per Telecom Italia. «L'outlook postivo riflette la recente solida performance operativa e la nostra aspettativa che i parametri di credito di Telecom miglioreranno nei prossimi due anni, sostenuti dalla continua ripresa degli utili», ha aggiunto Bisagno. Il miglioramento del rating riflette inoltre considerazioni sulla governance legate alla decisione di Tim di perseguire una politica finanziaria più conservativa.

Intanto, in attesa dell'offerta ufficiale della coppia Mef-Asterion, Sparkle (la società dei cavi internazionali di Tim) ha siglato un accordo con Telecom Namibia per la fornitura di servizi di capacità sul cavo sottomarino Equiano che collega il Portogallo al Sudafrica, con l'obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione digitale della Namibia. Telecom Namibia, di proprietà del governo, gestisce una rete di telecomunicazioni digitali che serve oltre 619mila clienti.