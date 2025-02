Mps, dopo il road-show riagguanta quota 7 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorno di gloria per le banche italiane, che avanzano spedite in Borsa sull'onda di un report lusinghiero di Morgan Stanley. In cima al Ftse Mib c'è il Montepaschi, che è balzato del 5,3% a 6,95 euro per azione. Dopo l'ondata speculativa seguita all'Ops su Mediobanca, che aveva penalizzato Rocca Salimbeni a vantaggio di Piazzetta Cuccia, ora i due titoli si stanno riavvicinando sempre di più (ieri l'istituto guidato da Alberto Nagel è salito dell'1,5%). Un fatto ascrivibile per lo più al duro lavoro dell'ad di Siena, Luigi Lovaglio (in foto), che la scorsa settimana è stato a Londra a parlare con gli investitori - risultando evidentemente convincente - di Mps e della bontà dell'operazione-Mediobanca. Un ciclo di incontri che proseguirà fitto nelle prossime settimane con date, oltre che a Londra, a Milano, Parigi, Francoforte e New York.

Tra le promosse dalla banca d'affari Usa c'è anche Unicredit (ieri +2,8% a 49,3 euro). I riflettori rimangono puntati sul possibile rilancio della banca guidata da Andrea Orcel sull'Ops di Bpm, anche se fonti di mercato per ora appaiono fredde. A dare più di una noia a Piazza Gae Aulenti continua a essere la Russia, con la controllata AO Bank che ha fatto causa a quella tedesca Hvb. La curiosa vicenda è collegata a una causa intentata da una società energetica russa in merito a un progetto, per la quale Hvb aveva prestato garanzie, poi abortito per le sanzioni a Mosca. AO Bank, la filiale russa, ha pagato di tasca sua le garanzie, rivalendosi però sulla controllata tedesca che tuttavia non è riuscita a pagare proprio a causa delle sanzioni. Un tribunale di Mosca ha condannato in appello Hvb, che dovrebbe aver tempo fino a marzo per ricorrere in Cassazione. Per questa vicenda, intanto, il gruppo Unicredit ha accantonato circa 500 milioni.

Intanto, Popolare di Sondrio ha incaricato BofA Securities e Morgan Stanley quali advisor finanziari e lo Studio Gatti

Pavesi Bianchi Ludovici e Clifford Chance quali consulenti legali per assisterla sull'Ops di Bper. Il cda, inoltre, ha bocciato ancora l'offerta spiegando che, ai prezzi di ieri, esprime uno sconto di circa il 3 per cento.