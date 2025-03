Musk sposa X con l'intelligenza artificiale. Partita da 45 miliardi, ma niente cash

Ascolta ora 00:00 00:00

Elon Musk spiazza ancora una volta tutti. Il numero uno di Tesla, da quest'anno impegnato anche a Washington alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), ha deciso l'ennesima svolta per la sua piattaforma di social media X, che passa sotto il controllo della startup di intelligenza artificiale, xAI, anch'essa facente parte della galassia di società che fa capo all'uomo più ricco al mondo.

«Il futuro di xAI e di X sono intimamente legati», ha spiegato il miliardario in un post su X fornendo alcuni dettagli dell'operazione avvenuta interamente attraverso uno scambio azionario e che valuta xAI 80 miliardi, mentre quella dell'ex Twitter è di 33 miliardi. Se si includono i 12 miliardi di debito, l'operazione valorizza X ben 45 miliardi, una cifra non causale in quanto si assesta leggermente sopra i 44 miliardi sborsati nel 2022 da Musk per rilevare Twitter, poi ribattezzata X. In tal modo Musk ha voluto sbandierare che in questi anni - caratterizzati da profondi tagli alla forza lavoro, modifiche alle funzionalità utente e il ripristino di account bannati - la piattaforma da 600 milioni di utenti attivi non ha perso valore, anzi. A margine dell'annuncio, Mr Tesla con orgoglio ha rivendicato la trasformazione di X in «una delle aziende più efficienti al mondo, posizionata per offrire una crescita futura scalabile» e che quest'anno dovrebbe segnare il suo primo anno di crescita dei ricavi pubblicitari dalla sua acquisizione (le stime sono di un +16% a 2,26 miliardi), anche se a livelli pari a circa la metà di quelli precedenti la rivoluzione voluta dall'istrionico imprenditore di origini sudafricane.

Dal canto suo xAI, che si pone come alternativa a ChatGpt e Gemini, a meno di due anni dalla sua fondazione è «rapidamente diventato uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, costruendo modelli e data center a una velocità e una scala senza precedenti», spiega Musk che, mescolando intelligenza artificiale e social media, intende dare vita a una piattaforma che combini dati, modelli, calcolo, distribuzione e talento «non limitandosi a riflettere il mondo, ma acceleri attivamente il

progresso umano».

Tra gli investitori presenti nel capitale di xAI spiccano colossi internazionali quali Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Fidelity e BlackRock, con i primi due che risultavano anche azionisti della stessa X.