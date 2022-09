Negli zaini Seven-Invicta la cancelleria di Mitama

Proprio mentre milioni di studenti si preparano a tornare sui banchi di scuola il Gruppo Seven - Invicta, attivo nel mondo del «back-to-school» con i marchi Seven, Invicta e SJ Gang, si compra una quota di maggioranza, pari al 75% del capitale, di Incall, azienda presente sugli scaffali della Grande Distribuzione con i prodotti di cancelleria a marchio Mitama e un catalogo che va dagli zainetti per bambini agli astucci, passando per i diari.

Controllato dal 2018 Green Arrow Capital attraverso il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3 e nel quale la famiglia Di Stasio detiene il 45% del capitale, il gruppo degli zaini per la scuola grazie a questa acquisizione si prepara a chiudere il 2022 con un giro d'affari quasi raddoppiato a un soffio dai 100 milioni di euro e un margine operativo lordo pro-forma superiore a 13 milioni. Si tratta di risultati in linea con gli obiettivi di crescita prefissati che prevedevano il consolidamento nel mondo della cancelleria e del back to school e lo sviluppo del progetto Invicta Icon nel mondo dell'abbigliamento e accessori, oltre al rafforzamento di nuovi canali di vendita anche digitali a livello globale. L'idea, con l'acquisto di Incall, è di sviluppare importanti sinergie commerciali per competere su un mercato più ampio di cinque volte rispetto a quello attualmente presidiato e allargare la fascia di consumatori, grazie alla diversificazione del portafoglio prodotti e al rafforzamento della capacità distributiva sia nel mass market che nei canali al dettaglio.

Aldo Di Stasio, ad di Seven Invicta, si dice «soddisfatto di aver completato con successo questa operazione, anche grazie al supporto del team di Green Arrow Capital che ha permesso di dare un'ulteriore accelerata ai progetti di crescita del nostro gruppo portando a termine l'acquisizione del 75% della Incall», definita «un'azienda che vede due imprenditori, Marta Mattioni e Michele Strazzera, di elevato standing che hanno saputo nel corso degli anni dare un'identificazione del proprio business sempre più chiara, realizzando una crescita con tassi importanti grazie al marchio Mitama».

Si tratta, conclude, di «un'acquisizione strategica che ci permette di avvicinarci all'importante traguardo dei 100 milioni di ricavi aggregati». Mattioni e Strazzera, rispettivamente amministratore delegato e direttore commerciale di Incall, hanno reinvestito nell'operazione con una quota di minoranza e manterranno ruoli chiave nella società.