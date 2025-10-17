Nestlé licenzia 16mila dipendenti

Ieri, durante la sua prima apparizione pubblica come amministratore delegato di Nestlè, Philipp Navratil (in foto) ha annunciato un drastico cambio di rotta. La secchiata d'acqua fredda che è arrivata con la pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi, in calo dell'1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (71 miliardi di euro), che ha determinato la decisione. Così l'ad, entrato in carica a settembre, ha dichiarato senza mezzi termini che "il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente, ciò comporterà l'adozione di decisioni difficili, ma necessarie". Il primo passo? Tagliare posti di lavoro. Per essere precisi, entro i prossimi due anni sono previsti tagli fino a 16mila posti nelle varie sedi mondiali con una riduzione del 6% dell'attuale forza lavoro. I licenziamenti dovrebbero portare a risparmiare poco più di 1 miliardo di euro entro il 2027. Dopo lo scandalo di inizio settembre, quando Laurent Freixie, al vertice di Nestlè da un solo anno, è stato licenziato in tronco a seguito di un'indagine interna da cui emersa una relazione nascosta con una dipendente, ora la trasparenza diventa più che mai un motto aziendale. La multinazionale dell'alimentare si trova di fronte a un profondo cambiamento di strategia, cambiamento che forse non sarebbe stato possibile con Freixie al vertice, la cui opposizione alle misure draconiane sull'occupazione è forse la vera causa del licenziamento.

Navratil, come ha chiarito, punterà sulla rapidità piuttosto che sulla perfezione e, allo stesso tempo, punterà

sul "coraggio, più che sulla comodità". A suo avviso, accettare altre perdite di quote di mercato non è accettabile e ha fatto suo il motto dei banchieri centrali: tutte le maggiori decisioni verranno basate solo sui dati.