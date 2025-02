Nexi, i fondi prenotano la via d'uscita

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è grande fermento sul titolo Nexi: i fondi di private equity azionisti della società di pagamenti, in particolare Bain Capital e Advent (che insieme detengono complessivamente il 18%), stanno guardando con interesse a un'exit strategy, sempre che le condizioni di prezzo lo permettano. Ieri, intanto, le indiscrezioni hanno avuto l'effetto di abbattere il titolo del 3,1% (a 4,64 euro). Tutto ciò avviene dopo che l'accordo parasociale sulla società guidata da Paolo Bertoluzzo (in foto), rinnovato per altri tre anni e riguardante il 55,27% del capitale, ha confermato la centralità della Cdp (cui fa capo il 14,5%) accanto ai fondi di investimento. Il titolo è ai minimi storici, ben lontano dai 9 euro della quotazione del 2019, rendendo complicata una vendita immediata da parte dei fondi. Certo il rinnovo del patto ha frenato le speculazioni su delisting o rimescolamenti nell'azionariato, ma i fondi restano in attesa con la prospettiva di liquidare la loro posizione. Helman & Friedman (21%) ha una situazione più complessa di altri, avendo mantenuto in carico la quota acquisita con l'Opa su Nets lanciata nel 2018. Bain e Advent, invece, l'hanno già alleggerita in diversi passaggi (negli anni hanno già avuto modo di realizzare incassi nei vari passaggi come il delisting del gruppo danese, l'Ipo a Piazza Affari e alcuni collocamenti sul mercato) e potrebbero essere i primi a ridurre la loro partecipazione. La strada per il progressivo disimpegno dei private equity, a meno dell'arrivo a sorpresa di un investitore strategico, potrà passare da collocamenti in più tranche o vendite sul mercato.

Nel frattempo gli analisti di Intermonte si aspettano che, in occasione dei conti di fine febbraio, Nexi annunci una nuova politica di remunerazione nel tentativo di supportare il titolo, dopo il buyback da 500 milioni che si è concluso a settembre.