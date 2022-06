Nexi vende la piattaforma dei Btp

Nexi, la società che opera nei pagamenti elettronici, ha venduto a Euronext la piattaforma tecnologica che gestisce l'operatività di Mts, la struttura che tratta i Titoli di Stato a livello europeo. Tra questi anche i Btp italiani e l'ex Monte titoli ora Euronext Securities Milan. Si tratta di una operazione da 57 milioni di euro che sarà pagata in contanti da Euronext.

L'operazione tra Nexi e Euronext arriva a distanza di oltre un anno dall'acquisizione per 4,4 miliardi di euro di Piazza Affari da parte del più grande polo borsistico europeo. Nell'operazione entrarono anche Cassa Depositi & Prestiti e Intesa Sanpaolo con quote, rispettivamente del 7,3% e dell'1,3%, del capitale di Euronext. Ora il perfezionamento dell'operazione messa a segno dal gruppo paneuropeo, che sarà realizzata attraverso le controllate Mts ed Euronext Securities Milan, è previsto per la seconda metà dell'anno in corso ed è soggetto alle autorizzazioni da parte delle autorità competenti e al completamento dell'iter di concertazione sindacale.

L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente le competenze tecnologiche e le capacità nel segmento del trading. Euronext incorpora, infatti, la piattaforma principale di trading, diventando così più «agile ed efficiente, grazie alla piena proprietà della tecnologia alla base di Mts e di Euronext Securities Milan», spiega il gruppo. La prevista acquisizione degli «asset tecnologici alla base di Mts ed Euronext Securities Milan è una pietra miliare nell'integrazione del Gruppo Borsa Italiana», spiega Stéphane Boujnah, ceo e presidente di Euronext. «Per Euronext - aggiunge - poter disporre della proprietà intellettuale delle attività critiche è una parte fondamentale di una strategia che mira a garantire la solidità della nostra operatività, ad un ulteriore sviluppo e all'innovazione dei prodotti».

Sul fronte di Nexi, invece, la cessione delle attività di «Capital Markets è il risultato di una revisione strategica del portafoglio dopo il completamento delle fusioni con Nets e Sia, finalizzato a una maggior focalizzazione nei mercati di riferimento», spiega la società di pagamenti elettronici. Dopo il completamento dell'operazione, Nexi (-2,7% il titolo in Piazza Affari) continuerà a fornire servizi tecnologici a Euronext.

L'operazione, coerente con la «nostra strategia, ci permetterà di concentrarci ulteriormente sul nostro core business, i pagamenti digitali, accelerando la nostra crescita in Europa e focalizzandoci sulla realizzazione di sinergie», afferma Renato Martini di Nexi.