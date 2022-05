"Non troviamo lavoratori": le imprese "attaccano" il reddito grillino

Il reddito di cittadinanza colpisce ancora. L'80% delle imprese lombarde del settore terziario ha "forti difficoltà" a trovare personale e il sussidio grillino è la causa principale di tali difficoltà, nonostante il 60% degli imprenditori preveda di assumere del personale emtro la fine dell'anno.

"Nonostante guerra in Ucraina, caro energia, crescita dell'inflazione e calo dei consumi, la maggioranza delle imprese del terziario crede ancora nella ripresa e prevede di investire nel personale. Ma reddito di cittadinanza e mancanza di competenze sono fra gli ostacoli più rilevanti allo sviluppo di nuova occupazione" , spiega a Repubblica Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Che aggiunge: "Vanno riviste le politiche per il lavoro. Servono più formazione e incentivi maggiori per le imprese che assumono" . Insomma, il lavoro sembra esserci, ma è più conveniente non fare nulla e continuare a percepire il reddito di cittadinanza. A Milano i beneficiari del sussidio sono ben 23mila ma, secondo la Confcommercio, gli impenditori faticano a trovare lavoratori anche per altri motivi: l'indisponibilità a orari e giorni proposti nel 66% dei casi, a causa di una retribuzione troppo bassa (60%) e per la mancanza di competenze di base (54%). Tutto questo, nonostante la grande richiesta di personale proveniente da vari settori: ricettività/accoglienza (86%), ristorazione (74%) servizi (71%). E, secondo Confcommercio, a faticare a trovare lavoratori sono proprio questo le imprese del settore ricettività/accoglienza (95%), servizi (90%), ristorazione (88%).