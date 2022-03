Il nuovo stile dell'abitare e l'home decor a Homi Special Edition

HOMI Special Edition, la manifestazione dedicata agli oggetti e ai complementi di arredo che caratterizzano gli spazi del vivere contemporaneo, torna a fieramilano (Rho) dall’11 al 14 marzo con un nuovo appuntamento da non perdere perché le eccellenze del settore presentano prodotti unici, esclusivi. Un manifesto dei valori di artigianalità e ricerca del Made in che rappresentato il solido tessuto di professionisti che contribuisce a dar vita a un appuntamento ricco di novità e proposte da scoprire, occasioni di business e networking.

Stili, tendenze, progetti e novità del mondo dell’abitare tornano così in nel polo espositivo di Fiera Milano con una rinnovata capacità attrattiva: 352 i brand provenienti da 27 Paesi (il 40% dei quali esteri), che contribuiranno a disegnare un nuovo scenario ampio e versatile del mondo dell’abitare e della sua decorazione per i visitatori nazionali ed internazionali,.

Obiettivo della manifestazione, dare valore a start up, produzioni locali, alla valorizzazione del territorio in chiave contemporanea a dimostrazione di quanto sia solido il legame fra l’artigianalità e l’home decor e quante siano, sempre di più, le aziende che favoriscono il locale con una visione globale nei settori di riferimento di HOMI come ad esempio tavola e cucina, fragranze e tessili per la casa.

A completare l’offerta i focus sulla formazione, particolarmente importante da sempre al centro di HOMI: talk e workshop approfondiscono i temi più importanti e sentite dalla community . In particolare la sostenibilità, inoltre, è centrale nel mondo del design e sarà sottolineata da iniziative specifichec. Da segnalare il nuovo KI-LIFE Sustainable Award 2022, premio realizzato in collaborazione con KIKI Lab, rivolto alle aziende italiane e internazionali che abbiano ideato e realizzato prodotti o progetti in ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.



IL COMMERCIO MONDIALE AL 2025

Lo scenario di previsione - basato sull’ultima edizione del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale - segnala per il periodo 2022-2025 ritmi medi annui del +5.4% per il totale degli scambi mondiali (arrivando a superare i 144 miliardi di euro) e del +3.4% per le esportazioni italiane del comparto Home (si prevede di sforare di 2.4 miliardi di euro alla fine del periodo). Tra i mercati trainanti i primi 5 paesi da dove si attende la crescita maggiore sono Germania, Francia, Usa, Spagna e Regno Unito.

TUTTE LE NOVITÀ DELL’HOME DECOR

La presenza di brand nazionali ed internazionali delinea il nuovo scenario del mondo dell’abitare con proposte vicine alle richieste di mercato, collezioni più estrose e pezzi di design unici. Ecco alcuni dei protagonisti.

La Porcellana Bianca, Rose&Tulipani e Rituali Domestici, brand di Unitable- Lenet Group e interpreti di uno stile contemporaneo e di una proposta living funzionale, presentano collezioni di design per la tavola e l’home decor, portando in scena tre identità diverse ma perfettamente complementari: l’eleganza della slow-life di Porcellana Bianca, il colorato smart living di Rose&Tulipani, le ispirazioni scenografiche e decorative di Rituali Domestici.

Euphoric basa il suo racconto sul concetto di sostenibilità e concepisce tavoli, consolle, librerie e complementi d’arredo in chiave green, con attenzione dunque alle tendenze ma anche all’etica mentre TAITÙ Milano, con la collezione Dieta Mediterranea, caratterizza le sue proposte in porcellana per la tavola con iconici decori ispirati agli elementi della piramide alimentare. Blueside Emotional Design propone invece all’universo del living e del dining con complementi ed oggetti in vetro, quali vasi, decanter, resi originali da un’estetica unica che trasforma un prodotto comune in un oggetto desiderabile.

Rebirth Ceramics presenta articoli d'arredo made in Italy, dalle forme classiche ma rivisitate in chiave creativa e contemporanea e Casafina by Costa Nova presenta la sua collezione Positano interamente realizzata in grès per la tavola, creata da artigiani portoghesi che hanno combinato un mix di colori vitaminici tra verdi, gialli intensi, blu marini e bianchi caldi. Cozy living, che propone morbidi tessuti per la casa ma anche piccoli mobili, lampade e candele, si è ispirato agli elementi naturali per lo più della stagione estiva per creare la sua nuova a collezione. I colori predominanti sono il bianco, i verdi lussureggianti, il beige e il rosa cipria ma anche vari toni del blu e del giallo.

Silkow, azienda produttrice di federe in pura seta 100%, porta in scena la sua proposta realizzata rigorosamente nel naturale tono di colore bianco della seta, simbolo di purezza e rispettosa della pelle e dei capelli. Inoltre, il suo packaging elegante e curato da il tocco finale un prodotto di grande valore e senza tempo.

Ethan Chloe invece crea una linea di Home & Living in cui convivono più pensieri e culture come risultato di viaggi alla scoperta del mondo, dove ogni pezzo ha una propria anima da vivere e condividere e poi ancora e ancora tanti oggetti per la decorazione della casa da Garpe e Parlane solo per citarne alcuni.

Nel panorama di articoli da tavola, da regalo e complementi d’arredo c’è anche Carlo Maino e i suoi affermati brand tra i quali LSA International con una gamma di proposte di design che include set per la tavola ma anche vasi per decorare gli interni, Wedgwood con le sue raffinate ceramiche e Imperiale Porcelain con gli eleganti prodotti per la tavola decorati con sovrasmalto e pitturati con vernici di metalli rari e preziosi. E ancora gli iconici oggetti di Stelton e le ceramiche di qualità per cucinare di Emile Henry.

Zafferano, celebre per le sue Lampes-à-porter, propone una nuova collezione dell’iconica Poldina, mentre tra le collezioni tableware presenta dei piccoli coloratissimi bicchieri in ceramica realizzati a mano e caratterizzati da una forma gradevolmente irregolare e perfetti per essere ricombinati tra loro, mescolando giocosamente cromie, contrasti e fantasie diverse.

E ancora novità da Lamart e dai suoi prestigiosi brand quali Riedel, Nachtmann, Royal Copenhagen, Fitz And Floyd e Palais Royal. Non mancano all’appello TooA, simbolo di tradizione e innovazione con l’omonima macchina per il gelato da fare in casa e Livellara con una linea nuova di bicchieri e thumbler dai decori barocchi.

Tutte le informazioni di Homi Special Edition su https://www.homimilano.com/