Opa di Banca Generali. Intermonte al delisting

Banca Generali si rafforza nell'advisory alle imprese mettendo le mani su Intermonte, storica boutique bancaria milanese. La banca del Leone ha lanciato un'Opa sulla totalità delle azioni ordinarie di Intermonte a 3,04 euro per azione (cum dividendo), a premio del 21,9% rispetto al prezzo di prezzo di chiusura del 13 settembre e del 24% sulla media del titolo degli ultimi tre mesi. L'istituto guidato da Gian Maria Mossa (in foto) ha già dalla sua l'impegno dei manager di Intermonte che complessivamente detengono circa il 53% del capitale. Il controlavore dell'offerta, finalizzata al delisting, è di 98,2 milioni di euro e Banca Generali ritiene di poter generare a regime sinergie di ricavo e di costo tali da consentire un ritorno stimato sull'investimento superiore a tale ammontare. L'operazione avrà un impatto inferiore ai tre punti percentuali sui ratios patrimoniali. Gli analisti di Banca Akros ritengono i multipli dell'acquisizione «non costosi» e da un punto di vista finanziario l'operazione «potrebbe creare valore nel medio termine, mentre da un punto di vista strategico l'acquisizione potrebbe integrare e valorizzare le aree in cui Banca Generali è già attiva».

Per la prima volta un wealth manager ingloba una investment banking. Banca Generali intende rafforzare l'offerta verso imprenditori e Pmi, segmento chiave per il private banking, avvicinando il mondo del risparmio all'economia reale e differenziandosi ulteriormente rispetto ai suoi competitor.

Intermonte nella prima metà dell'anno ha registrato una forte crescita dell'utile netto, raddoppiato a 2,5 milioni di euro, con ricavi a 19 milioni (+28,5%).

«Siamo onorati dell'interesse che ha dimostrato un player dello standing di Banca Generali, un'eccellenza nel mondo del private e della consulenza. Nei prossimi giorni lavoreremo con il cda per avviare tutte le attività di nostra competenza e per valutare al meglio l'offerta», ha commentato Guglielmo Manetti, ceo di Intermonte.