Partita a Milano la tre giorni Mipel. Anche nuovi brand tra i 200 in vetrina

Partita ieri la 124° edizione di Mipel, l'evento clou a livello internazionale per il mondo della pelletteria e dell'accessorio moda. Promossa e organizzata da Assopellettieri, la prestigiosa manifestazione ha luogo nell'area espositiva di Fiera Milano-Rho. Con il sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), nonché il patrocinio del Comune di Milano, la manifestazione è diventata punto di riferimento per la presentazione delle nuove collezioni primavera/estate per oltre 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali. Borse e accessori insieme alle ultime tendenze del mondo pelletteria sono protagoniste infatti della kermesse fra il padiglione 1 e 3, con un'ulteriore area dedicata alle aziende overseas nel padiglione 7. Concept creativo e file rouge dell'intera fiera è il caleidoscopio, che nelle sue infinite varianti di forme, combinazioni e colori caratterizza tutti gli spazi espositivi.

«Un segnale importante arriva dal numero di presenze attese per questa edizione di Mipel - ha commentato la neo-presidente Claudia Sequi (in foto) - che si conferma come un momento strategico per il settore e per tutti gli attori coinvolti. Per i buyer e le aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, il salone rappresenta una fondamentale occasione di business oltre che di confronto e di aggiornamento sulle novità e i trend emergenti del mercato».

Tra le principali novità dell'edizione, l'area Showcase Milano curata da Mirta, lo showroom digitale che connette brand contemporanei locali con curator internazionali, all'interno del Padiglione 3. Con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta presente in Fiera, lo spazio è stato riservato esclusivamente a brand di moda e design italiani selezionati sulla base di criteri distintivi quali creatività, innovazione e ricerca.

La moda e le calzature sono uno splendido ambasciatore del nostro Paese in tutti gli angoli del Pianeta: nel 2022 avete raggiunto nuovi record per le esportazioni che hanno segnato un +23% sul 2021 e la dinamica è incoraggiante anche per il 2023», ha precisato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha voluto essere presente all'inaugurazione della manifestazione con un messaggio. «La vostra - ha aggiunto rivolto alle imprese espositrici - è una macchina perfetta in grado di dimostrare la capacità organizzativa del nostro sistema imprenditoriale all'interno della competizione globale».