Patrimoniale, il piano di Prodi: vuol farla rientrare dalla finestra

Dopo aver già bussato alle tasche degli italiani con la sua celebre EuroTax, imposta timidamente battezzata con il nome di "Contributo straordinario per l'Europa" (30 dicembre 1996), ovvero una manovra-scure del peso di 4300 miliardi di lire necessaria per far entrare il nostro Paese nell'area euro, Romano Prodi si dice tranquillamente favorevole ad una patrimoniale, senza peraltro prendere in considerazione la pesante crisi economica in atto.

Per il "professore", tuttavia, l'occasione potrebbe non essere quella opportuna non a causa del delicato momento che l'Italia sta attraversando, ma per colpa di una certa opinione pubblica che remerebbe di certo contro una manovra da lui ritenuta giusta. "La patrimoniale è vista come il demonio perché è stata descritta come l'espropriazione. Io credo che non si possa applicare adesso perché c'è questa opinione pubblica" , spiega Prodi nel corso del suo intervento alla convention di Acer Bologna 2020, come riportato da Agi. Tuttavia, è convinto l'ex presidente del consiglio "qualche strumento che preveda il fatto che in un momento di sacrificio chi ha di più contribuisca in favore dei più deboli, deve essere pensato" . Insomma, non ora, ma più in là la patrimoniale potrebbe tornare prepotentemente sul campo. Dopo lo stop in Commissione, la mazzata rientrerebbe dalla finestra...

"Se usiamo bene i fondi europei non c'è bisogno di servirsi di strumenti straordinari" , afferma ancora Prodi. Ciò non esclude comunque la necessità di attingere da altre fonti (ad esempio, per l'appunto, la patrimoniale), come puntualizza poco più avanti: "Nessun Paese lo può escludere, perché il problema della finanziarizzazione dell'economia mondiale e della possibilità di evadere le imposte ha reso intollerabile la differenza tra ricchi e poveri" .