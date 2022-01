Pensioni di febbraio: ecco il calendario dei pagamenti

In virù dell'oramai noto accordo siglato da Protezione civile e Poste italiane, col dichiarato scopo di evitare file interminabili e assembramenti all'esterno degli uffici, anche il pagamento delle pensioni relative al mese di febbraio verrà anticipato e spalmato su più giorni.

Come consuetudine, tale scaglionamento seguirà ancora una volta un rigoroso ordine alfabetico, basato sulla lettera iniziale del cognome dei contribuenti. Il calendario previsto per coloro che ritirano la somma spettante in contanti si apre oggi, martedì 25 gennaio, per concludersi lunedì 31.

Martedì 25 gennaio, quindi, è il giorno in cui possono recarsi agli sportelli di Poste italiane i titolari di trattamento previdenziale con cognomi dalla A alla B . Mercoledì 26 gennaio spetterà ai cittadini con cognomi che iniziano dalla lettera C alla D. Giovedì 27 gennaio potranno ritirare le proprie pensioni coloro che hanno cognomi dalla E alla K. Venerdì 28 gennaio sarà invece il turno dei contribuenti con cognomi che iniziano dalla lettera L alla lettera O. Sabato mattina, 29 gennaio, potranno recarsi agli sportelli a ritirare la somma spettante i pensionati con cognome dalla P alla R. Infine lunedì 31 gennaio spetterà ai pensionati con cognome dalla lettera S alla Z.

Per i contribuenti italiani dai 75 anni di età che debbano ricevere il pagamento presso Poste italiane, "in mancanza di altri soggetti in grado di recarsi alle poste per il ritiro della pensione dei loro cari" , resta la possibilità di delegare i Carabinieri.

Diverso, invece, il discorso per coloro che abbiano scelto di ricevere la propria pensione direttamente su Conto Bancoposta, su Postrepay o su Libretto di risparmio: l'accredito relativo al mese di febbraio dovrebbe essere infatti effettuato entro oggi, martedì 25 gennaio. Per i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution permane la possibilità di prelevare le somme spettanti in contanti direttamente tramite gli Atm Postamat.