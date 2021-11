Pensioni, quando ci sarà la riforma. "Ma non ci sono i soldi"

Si è concluso con una fumata nera l'incontro di oltre due ore avvenuto quest'oggi a palazzo Chigi tra i membri dell'esecutivo presieduto dall'ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi e i sindacati. La riforma delle pensioni viene rimandata a data da destinarsi per mancanza di fondi.

In sostanza, stando a quanto riferito da alcuni dei partecipanti alla riunione, il tavolo delle trattative tra le due parti dovrebbe aprirsi non prima del mese di dicembre: ciò significa, pertanto, che per arrivare ad una concreta riforma del sistema previdenziale bisognerà attendere almeno il prossimo anno.

"Il governo è disponibile ad aprire una discussione sulle pensioni con incontri che verranno fissati a breve, già a partire da dicembre" , dichiarano fonti governative, sottolineando tuttavia al contempo il fatto che "nella manovra non vi sono le risorse per affrontare una riforma strutturale delle pensioni" .

Cauto ottimismo filtra da parte dei sindacati, che si sono dovuti al momento accontentare della promessa di nuovi incontri. "Il governo si è impegnato ad aprire nelle prossime settimane un tavolo di confronto per rivedere la legge Fornero" , ha commentato a caldo il segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra. "Nel prossimo Consiglio dei ministri Draghi ci ha assicurato che porterà questa proposta di un confronto che partirà a breve" , ha aggiunto, spiegando che nei prossimi giorni "partirà un tavolo al ministero dell'Economia per definire le modalità di ripartizione degli 8 miliardi per il fisco stanziati in manovra. Per noi" , ha riferito in conclusione il segretario della Cisl, "vanno destinati interamente a ridurre il peso delle tasse su lavoratori e pensionati" .

"Sulle pensioni il governo ha preso l'impegno per aprire dai primi di dicembre un confronto articolato su una riforma strutturale della legge Fornero" , ha fatto eco al collega il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri. "Nel frattempo partirà un confronto con i ministri Franco e Orlando per per vedere se ci sono spazi per eventuali interventi per modificare anche la legge di bilancio" .