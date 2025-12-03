Il Piano per l'inclusione di Terna. "Perché ogni talento porta valore"

Quando l'innovazione non passa soltanto dai cavi dell'alta tensione, ma dalle persone che ogni giorno la rende possibile, la rete che conta davvero è quella delle opportunità. Con questo spirito Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, sceglie la Giornata Internazionale delle persone con disabilità definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite, per presentare il nuovo Piano Strategico 2025-2027 per l'Inclusione delle Persone con Disabilità: un progetto che non guarda al futuro, ma lo costruisce. Guidato da Giuseppina Di Foggia (nella foto), il Gruppo accelera così verso un modello organizzativo realmente accessibile, equo e sostenibile. Non una dichiarazione d'intenti, ma un percorso strutturato che integra l'inclusione come asse portante della cultura aziendale. L'obiettivo è chiaro: permettere a ogni professionista di partecipare pienamente alla vita dell'azienda, indipendentemente dalle proprie condizioni, valorizzando abilità, talento e potenziale. Perché, ricorda Terna, molte disabilità sono invisibili, ma l'inclusione deve essere visibile, concreta, quotidiana. Il Piano nasce da un'analisi puntuale dei principali processi aziendali e definisce obiettivi, azioni e indicatori misurabili. La funzione Diversity & Inclusion, all'interno della direzione Risorse Umane, ne cura l'evoluzione continua per garantire coerenza con l'evolversi dell'organizzazione, del quadro normativo e delle esigenze delle persone. Quattro gli ambiti di intervento. Dalla Cultura e sensibilizzazione, per abbattere barriere culturali e superare stereotipi e pregiudizi, grazie a percorsi formativi e di sensibilizzazione, al Recruiting & employee journey, per rendere inclusivi i processi di assunzione alla Comunicazione interna ed esterna sulle iniziative intraprese alla Rete e alleanze, che vede già undici collaborazioni strategiche con i principali atenei italiani per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di studenti, studentesse e neolaureati con disabilità, grazie ai TERNABILITY Workshop dedicati a potenziare autoefficacia e orientamento al mondo del lavoro. Il nuovo Piano si inserisce nel solco tracciato nel 2024 da TERNABILITY, il programma di innovazione sociale che ha ribaltato l'idea stessa di disabilità: non come limite, ma come un'opportunità di crescita per l'intera organizzazione. Il progetto premiato agli HRC Best HR Team Award ha già prodotto risultati tangibili: le candidature di persone con disabilità alla banca dati di Terna sono triplicate e, negli ultimi due anni, oltre 25 persone iscritte al collocamento mirato (ai sensi dell'articolo 1 Legge 68/99) sono state assunte.

Integrato nel Piano di Sostenibilità e nel Piano Industriale 2024-2028, TERNABILITY accompagna l'intero ciclo di vita professionale delle persone con disabilità: dalla selezione allo sviluppo, fino alla crescita interna. Un percorso che coinvolge anche caregiver e popolazione aziendale, perché creare cultura significa favorire la convivenza delle differenze e costruire team capaci di valorizzarle.