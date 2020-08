Pirelli perde 100 milioni, ma margini ok

Anche Pirelli archivia il primo semestre del 2020, periodo viziato dal Covid-19. Problema che non ha però impedito a Brembo di portare al 5% la sua partecipazione nella Bicocca. Un importante segnale di fiducia nel futuro da parte di Alberto Bombassei.

Pirelli ha chiuso i primi 6 mesi con una perdita di 101,7 milioni, a fronte di un utile di 307 milioni nel 2019. I ricavi sono scesi del 31,6%, a 1,816 miliardi, per il forte calo della domanda a causa degli effetti della pandemia e la volatilità dei cambi, mentre nel periodo è migliorato il price mix. L'ebit adjusted ammonta a 66,7 milioni ed è positivo grazie al contributo delle efficienze e delle azioni di contenimento dei costi. Il flusso di cassa netto risulta di -757,5 milioni rispetto ai -817,4 milioni di un anno fa.

I minori investimenti e il miglioramento della gestione del circolante netto hanno mitigato l'impatto della minore performance operativa. La posizione finanziaria netta, al 30 giugno, è negativa per 4.264,7 milioni e sostanzialmente invariata rispetto ai 4.261 milioni al 31 marzo scorso. Il margine di liquidità è pari a 2.174,1 milioni.

«Il secondo trimestre - precisa Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e ad di Pirelli - ha messo sotto pressione il nostro business come mai prima. E il l segmento High Value ha provato ancora una volta la sua resilienza».

Il gruppo ha intanto deciso di rivedere gli obiettivi per la fine dell'anno. I ricavi sono attesi a circa 4,15-4,25 miliardi (da quasi 4,3-4,4); il margine Ebit adjusted intorno al 12%-13% (da circa 14%-15%) per l'impatto di cambi, materie prime e l'incremento di altri costi prevalentemente non monetari.

Confermati, invece, gli investimenti per circa 130 milioni e anche i principali driver operativi: volumi, Price/Mix, efficienze e tagli di costi. La generazione di cassa è vista ora a circa 190-220 milioni (da 230-260) e viene confermata la posizione finanziaria netta a circa -3,3 miliardi di euro.

Pirelli aggiornerà i target del piano industriale 2020-2022 entro il primo trimestre 2021, e non più nel quarto trimestre dell'anno in corso.

Angelos Papadimitriou, neo direttore generale e co-Ceo, infine, è stato cooptato nel cda di Pirelli, in sostituzione del dimissionario Carlo Secchi. Papadimitriou è stato indicato come uomo forte in vista della successione a Tronchetti Provera prevista nel 2023.