Poste celebra i suoi 160 anni con "Polis"

Roma. Poste Italiane ha celebrato il 160simo anniversario della fondazione con un evento alla Nuvola di Roma. «Una storia lunga» che «ha accompagnato quella dell'Italia» e la sua presenza capillare sul territorio «è un capitale prezioso», ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando che «la vicinanza alle persone e al territorio» è «una precondizione perché il Paese possa svilupparsi ulteriormente». In quest'ottica è stato lanciato nell'ambito del Pnrr il progetto Polis, «lo sportello unico dei servizi pubblici per tutti i comuni, particolarmente a garanzia dei piccoli centri». Il progetto porterà i servizi digitali della Pa nei comuni più piccoli, le cosiddette aree interne, ossia quelli che hanno meno di 5.000 abitanti e coinvolgerà 4.800 uffici postali. «È un progetto molto ambizioso - ha commentato l'ad di Poste Matteo Del Fante - il governo ha allocato 800 milioni di euro, è partito con l'approvazione del fondo complementare al Pnrr, abbiamo fatto la nostra convenzione col Mise, sono già partiti i bandi e le gare di appalto». «Con il progetto Polis nasceranno 6.900 sportelli dedicati in altrettanti uffici postali nei Comuni sotto i 15mila abitanti, in tutte le aree interne del Paese», ha annunciato il ministro della Pa Renato Brunetta. Il Mise è al lavoro con Poste Italiane, ha spiegato il ministro Giancarlo Giorgetti «per garantire uno sportello utile che costituisca l'interfaccia privilegiata per tanti cittadini, specie se residenti nelle aree interne».