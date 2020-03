Posticipata la fiera Xylexpo 2020

Xylexpo 2020 sarà posticipata, lo ha deciso il consiglio di amministrazione di Acimall, l’associazione nazionale italiana dei costruttori di macchine e attrezzature per la lavorazione del legno, titolare della biennale internazionale.

L’edizione 2020 non si terrà dal 26 al 29 maggio nei padiglioni di Fiera Milano Rho, come stabilito, ma sarà organizzata nella seconda metà dell’anno, in una data che è ancora in via di definizione, alla luce dei cambiamenti che stanno caratterizzando i calendari degli eventi fieristici e delle incertezze sugli sviluppi del Covid-19.

“Abbiamo atteso sperando che la situazione tendesse verso un ritorno alla normalità - ha spiegato Lorenzo Primultini, presidente di Acimall e della rassegna al termine del consiglio. “Speriamo che a fine maggio gli effetti del Coronavirus non siano quelli che stiamo vivendo tutti oggi, ma non possiamo purtroppo dire quando questa emergenza vedrà il termine a livello mondiale e, soprattutto, non possiamo prevedere quali potrebbero essere le ripercussioni sul sistema industriale e sulle catene di distribuzione del settore delle tecnologie per il legno e il mobile”.

Un atto di responsabilità, dunque, che ritiene prioritaria la difesa della salute pubblica considerando che al momento espositori e visitatori di Xylexpo non sarebbero nelle condizioni ideali per programmare la propria presenza alla più importante fiera dell’innovazione tecnologia per l’industria del legno che si tiene ogni due anni. “Per le imprese la situazione peggiore è l’incertezza ed è stata proprio la negatività dell’attuale situazione a convincerci della necessità di prendere questa drastica decisione, negli interessi dell’intera filiera”, ha concluso Primultini.