Premio Best Gold Performer a Sisal per la comunicazione aziendale digitale "autentica e diretta"

Prestigioso riconoscimento per Sisal, premiata come Best Gold Performer all’interno della ricerca sulla comunicazione aziendale digitale .trust2020 condotta da Lundquist. Tra le 84 aziende non quotate, statali e private prese in analisi, Sisal si è infatti classificata fra le prime tre sul podio, per essersi distinta negli ultimi dodici mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria, nell’aver comunicato nel modo migliore identità e strategia aziendale sui propri canali corporate, e anche per la comunicazione efficace e concreta, la distintività e il coinvolgimento diretto degli interlocutori.

Quest’anno la ricerca di Lundquist si è concentrata sulla qualità della comunicazione e sulla capacità delle aziende di generare fiducia presso i propri dipendenti, consumatori e tutti gli stakeholder che gravitano attorno al panorama aziendale. L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha infatti costretto molte società a cambiare radicalmente il proprio approccio nei confronti della comunicazione, fino a pochi mesi fa, focalizzata principalmente sul prodotto.

I due focus su cui si è basata “.trust2020” sono substance e distinctiveness che rappresentano, rispettivamente, la concretezza e la coerenza dei messaggi aziendali in relazione agli impegni presi e la capacità di raccontarsi in maniera distintiva e appassionante. In quest’ottica, Lundquist ha premiato le aziende resilienti, in grado di rispondere ai trend emersi durante i primi mesi di lockdown, attraverso una comunicazione sempre autentica e diretta, caratteristica determinante per il rafforzamento della fiducia reciproca.

“Sono estremamente soddisfatto che Sisal sia stata premiata per la comunicazione digitale da una ricerca così autorevole come quella che annualmente conduce Lundquist. Il rinnovo di questo riconoscimento - commenta Giovanni Emilio Maggi, Chief Institutional Affairs e Communication Officer - certifica al meglio l'impegno di Sisal nel raccontare con autenticità e concretezza i valori aziendali e di come si siano trasformati nel tempo in azioni concrete coerenti e credibili”.