Prezzi dei carburanti ancora in salita: si teme la fine di ottobre

I prezzi dei carburanti continuano inesorabilmente a salire. Già da settembre il segno più era tornato a farsi vedere nei listini, e purtroppo la tendenza non sembra cambiare. Almeno, non in questi giorni. Le varie compagnie mantengono anche per la giornata odierna i costi raccomandati, e sui praticati influiscono gli aumenti registrati nei giorni scorsi. La media è in crescita un po' ovunque, soprattutto quando andiamo a vedere il diesel.

Salgono le quotazioni dei prodotti raffinati

Quest'oggi assistiamo a un incremento delle quotazioni dei prodotti raffinati. Il prezzo del Brent arriva a 93 dollari al barile, dunque delle ripercussioni sui costi al distributore sono inevitabili. Secondo le ultime rilevazioni, la media della benzina self service supera ormai 1,7 euro/litro, mentre il gasolio è a 1,89 euro/litro. Stando a Staffetta Quotidiana, stamani IP ha incrementato di un ulteriore centesimo i prezzi consigliati del gasolio.

Guardando gli ultimi dati rilasciati dall' Osservatorio prezzi del Mise, alle 8 di ieri la benzina self era a 1,704 euro/litro (con un aumento di 5 millesimi), 1,710 euro/litro per le compagnie e 1,689 euro/litro per le pompe bianche; il diesel, invece, era a 1,885 euro/litro (con un aumento di +18), 1,891 euro/litro per le compagnie e 1,872 euro/litro per le pompe bianche. Quanto alla benzina al servito, il prezzo era di 1,845 euro/litro (+5), 1,893 euro/litro per le compagnie, e 1,749 euro/litro per le pompe bianche; il diesel invece era a 2,018 euro/litro (+19), 2,064 euro/litro per le compagnie e 1,928 euro/litro per le pompe bianche. Il Gpl servito aveva un prezzo di 0,785 euro/litro (-2), 0,791 per le compagnie e 0,778 per le pompe bianche. Il metano servito, invece, era a 2,963 euro/kg (-19), 3,121 per le compagnie, e 2,833 per le pompe bianche. Il Gnl er aa 2,962 euro/kg (+18), 3,069 per le compagnie e 2,885 per le pompe bianche.

In autostrada, la benzina self era data a 1,797 euro/litro (servito 2,060 euro/litro), il gasolio self era a 1,961 euro/litro (servito 2,218 euro/litro), il Gpl era a 0,888 euro/litro, il metano a 3,616 euro/kg, e il Gnl 2,982 euro/kg.

Attenzione alla fine di ottobre

C'è preoccupazione per quanto riguarda la fine di questo mese. Il 31 di ottobre, infatti, termina lo sconto applicato sulle accise dal governo Draghi. Si parla di 30,5 centesimi in meno sul prezzo finale di gasolio e benzina. Se l'intervento dell'esecutivo non sarà ulteriormente prorogato, i pezzi lieviteranno in maniera considerevole. La benzina self supererebbe i 2 euro/litro, mentre il gasolio schizzerebbe ancora più in alto, circa 2,2 euro/litro.