Le promozioni di Fitch per le banche italiane

Dopo il miglioramento dell'outlook sull'Italia da «stabile» a «positivo» da parte dell'agenzia di rating Fitch, è arrivata una raffica di promozioni e miglioramenti di rating da parte dei big della finanza del Paese. In ambito bancario, si segnala che Unicredit è stata promossa di un gradino, portando il suo merito di credito a un gradino più in alto da «BBB» a «BBB+» (sia per quanto riguarda l'Issuer Default Rating a lungo termine che per il rating Senior Preferred). Fitch ne ha inoltre migliorato l'outlook, da «stabile» a «positivo». Ora è l'unica banca italiana a trovarsi un gradino al di sopra del rating sovrano del Paese. Secondo l'agenzia, questo risultato è dovuto alla posizione di forza ottenuta in questi ultimi anni dalla banca nel panorama nazionale, sostenuta da un'efficace diversificazione in economie con buoni risultati o in crescita. Inevitabile, poi, che a condizionare l'agenzia siano state le manovre per acquistare Commerzbank, seconda banca sul mercato tedesco dove l'istituto guidato da Andrea Orcel (in foto) è già presente con Hvb. Anche Mps aveva ottenuto nei giorni scorsi un miglioramento del suo rating creditizio di un livello, arrivando a livello di «BB+» da «BB» con prospettive «positive».

Da segnalare anche una promozione per la più grande banca italiana, Intesa Sanpaolo, che ha visto confermarsi il rating a lungo termine senior preferred (unsecured) a «BBB» incassando però l'outlook da «stabile» a «positivo». Spazio anche per Credem rispetto alla quale Fitch ha rivisto l'outlook sul rating Long-Term Issuer Default Rating a «positivo» da «stabile» e confermato il Long-Term Issuer IDR a «BBB».

Nei giorni scorsi era stata la volta di Generali nel comparto assicurativo, passata da stabile a positivo ed ha confermato il rating Insurer Financial Strength

(Ifs) ad «A+» e il Long-Term Issuer Default Rating (Idr) ad «A». In ambito finanziario, anche Cassa depositi e prestiti - con un rating «BBB» - ha visto passare l'outlook a positivo, così come la sua controllata Cdp Reti.