Quando gli investimenti finiscono sul binario giusto

Ci sono investimenti di sistema che vanno nella giusta direzione. Mi riferisco alla decisione di intervenire sulle linee ferroviarie cosiddette storiche gestite dalla Fondazione FS italiane. Si tratta di interventi inseriti nell'agenda del Ministero della cultura e collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla voce: Piano Strategico Grandi Attrattori culturali. L'iniziativa promossa dal ministro Dario Franceschini è oggettivamente una buona notizia. Tutto ciò che attiene al recupero di siti e strutture di indubbio valore storico e architettonico merita di essere evidenziato e caldeggiato. L'Italia è ricca di realtà in colpevole condizione di abbandono e dunque bisognose di adeguati lavori di restauro per un doveroso rilancio in grande stile. Nella fattispecie il recupero riguarda tre tratte ferroviarie in zone ad alto contenuto paesaggistico e da tempo impraticabili alla visione dei turisti: la Alcantara Randazzo che collega un comune della provincia di Messina a un comune della provincia di Catania; sempre in Sicilia, la Noto Pachino ma questa volta entrambi i paesi interessati appartengono alla provincia di Siracusa; infine, la Gioia del Colle Rocchetta Sant'Antonio, tratta che attraversa le province di Bari e Foggia.

Nel complesso parliamo di investimenti nell'ordine dei 430 milioni circa. Trovo che sia fondamentale per l'Italia ricollocare al centro della propria attenzione strategica la valorizzazione del patrimonio di bellezza che disponiamo come nessun altro Paese al mondo. Specie in una fase storica come questa caratterizzata da tensioni e preoccupazioni. Il punto critico, semmai, sarà nella gestione operativa delle tratte rivitalizzate. Auspico venga affidata a soggetti privati, dopo gare alla luce del sole, in grado di valorizzare l'operazione secondo il più trasparente e profittevole metodo a cui rispondono quotidianamente le imprese. Laddove lo Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, è chiamato ad attuare una puntuale quanto rigorosa attività di controllo. Confido che le infauste logiche del passato siano servite da lezione. E quindi, finalmente, si investa sul binario giusto.