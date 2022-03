Cambia l'assegno del reddito di cittadinanza: doppio accredito

Anche per il mese di marzo i percettori del Reddito di cittadinanza potranno ricevere una doppia ricarica: il normale reddito mensile e la prima rata dell’assegno unico. Ciò vale per quei nuclei familiari con figli dal settimo mese di gravidanza fino al secondo anno di vita. Ma quanto si può guadagnare al mese con il Reddito di cittadinanza? Si parte da una base di 780 euro mensili per una singola persona, fino ad arrivare a 1.330 euro al mese per una famiglia composta dai genitori, un figlio maggiorenne, o due minorenni.

Quali sono le date di pagamento del Reddito di cittadinanza di marzo

Sono due le date di pagamento del Reddito di cittadinanza nel mese di marzo: dal 15 per chi ha la ricarica per la prima volta e dal 27 per i percettori che già ricevono il beneficio da tempo. Questa data, però, capita di domenica e per questo motivo non si sa ancora con certezza se il pagamento avverrà venerdì 25, oppure lunedì 28.

L’assegno unico

I beneficiari che hanno figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del ventunesimo anno di età, come riporta Fanpage, non dovranno fare richiesta scritta per ottenere l’assegno unico, poiché lo riceveranno in automatico. Per loro la ricarica sulla card sarà doppia.

Come fare per verificare se i pagamenti sono stati effettuati

I percettori del Reddito di cittadinanza hanno la possibilità di controllare se è stata effettuata la ricarica andando sul sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it, dove se può entrare utilizzando lo Spid. Ci sono anche altre soluzioni per verificare: o attraverso lo sportello Postamat, oppure chiamando il numero verde 800 666 888.