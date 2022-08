"Responsabili dei ministeri in panciolle, noi...". Esplode la rabbia per i decreti trasparenza

Il decreto trasparenza è finalmente diventato legge ma, anche stavolta, le conseguenze ricadono sulle imprese. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 luglio, a ridosso di agosto e delle chiusure estive costringe le aziende a riscrivere tutti i contratti di lavoro per allinearsi alle nuove indicazioni. Si tratta di un adeguamento richiesto all'Italia dall'Unione europea per permettere ai lavoratori di essere a conoscenza delle esatte condizioni di lavoro. Ma la pubblicazione a fine luglio è un macigno per le imprese e per i consulenti del lavoro, chiamati a un lavoro extra e a sacrificare parte delle loro ferie per un adeguamento che si sarebbe dovuto fare nelle settimane precedenti.

" Sul decreto trasparenza il governo e il Parlamento sono in grave ritardo. I politici sono in libera uscita per lo scioglimento delle camere e in partenza per le ferie, mentre le aziende sono costrette ad adeguare i contratti di lavoro ad agosto. Neanche il governo tecnico è riuscito ad invertire la tendenza ", denuncia il presidente dell’Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro, Dario Montanaro, che aggiunge: " E poiché il Parlamento e la pubblica amministrazione non rispettano quasi mai le scadenze comunitarie, le conseguenze le pagano le aziende e i consulenti del Lavoro ".

Lo slittamento dell'inserimento in Gazzetta del Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 interviene sulla normale svolgimento dell'attività lavorativa, " mortificando il diritto alle vacanze di datori di lavoro e professionisti ". In questo modo, il governo " ha emanato il decreto trasparenza il 27 e ha previsto l’entrata in vigore delle nuove disposizioni il 13 agosto. Sembra uno scherzo ma non è così. Da quella data, aziende e consulenti del lavoro dovranno inserire obbligatoriamente nei contratti di lavoro clausole impossibili e fare riferimento a banche dati che la Pubblica Amministrazione non ha ancora realizzato ".