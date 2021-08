RestartTogether, i saloni del fashion ripartono in sicurezza

Ripartire insieme, ripartire nella massima sicurezza: messaggio che i saloni della moda, dell’accessorio e della fornitura per la fashion & luxury industry lanciano assieme ancora una volta uniti sotto l'hashtag #RestartTogether.

Ripartenza che vede insieme DaTe a Firenze dall’11 al 13 settembre, l'evento dedicato all’eyewear d’avanguardia. e a Milano Homi Fashion&Jewels Exhibition, Micam Milano, Mipel, TheOneMilano Special featured by Micam e LineaPelle.

A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre si terrà Homi Fashion&Jewels Exhibition dedicato al gioiello moda e all’accessorio, organizzato da Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: Micam Milano, il salone internazionale delle calzature; Mipel, evento globale dedicato alla pelletteria e TheOneMilano Special featured by Micam Milano, salone dell’haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di settembre prevede in chiusura, dal 22 al 24 settembre, anche LineaPelle la business experience di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design.

Fase di rilancio importante per recuperare le posizioni perse nel 2020 con le fiere impegnate a riportare il business in presenza, tornare a incontrarsi negli stand e negli incontri di formazione, accogliere i buyer italiani e esteri, svelare dal vivo le nuove collezioni.In tutto oltre 1.600 espositori che hanno già aderito alle fiere e vogliono essere protagonisti di questa ripartenza 2021del business in presenza e in sicurezza.

La sicurezza nel quartiere espositivo

Prosecuzione della campagna vaccinale, disposizioni internazionali e governative che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi, garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori.

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato infatti a definire linee guida con le modalità per lo svolgimento delle manifestazioni. Tra queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito.

Implementato anche l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare le procedure di ingresso. Una App di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi come fast track, prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Le aree di ristorazione sono state organizzate in modo da garantire il distanziamento sociale. L'utilizzo costante della mascherina per tutti coloro che accederanno ai quartieri fieristici, completa il quadro delle misure.

Regole semplici e chiare per muoversi tra gli stand con la massima tranquillità, incontrarsi e confrontarsi, tutelando così il business fieristico salvaguardando la salute di tutti.

#RestartTogether non è solo un hashtag ma una visione concreta che mette in campo una "condivisione espositiva strategica", puntando a sinergie virtuose e trasversali. Come, ad esempio, quelle tra Lineapelle e Assopellettieri che lanciano insieme Mipel Lab, salone dedicato al sourcing pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il mondo con il top dei produttori manifatturieri italiani e che sarà realizzato all’interno di LineaPelle; invece TheOneMilanoSpecial, featured by Micam Milano replica il modello della “fiera diffusa” proponendo a Micam le migliori collezioni di calzature insieme alle proposte slow fashion in tessuto, pelle e pelliccia.

Esattamente come viene sottolineato con l'hastag #Restart Together: fare sistema.