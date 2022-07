Ricavi in crescita e guidance al rialzo: ottimi numeri per Autogrill

Il Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2022 per Autogrill, con risultati più che soddisfacenti. La società ha chiuso il primo semestre 2022 con ricavi per 1761,1 milioni di euro, in crescita del 78% a cambi costanti e dell'87.7% a cambi correnti. Sui ricavi like for like la crescita è del 77.4%, un risultato possibile grazie al contributo di tutte le regioni e al forte slancio del traffico, sia domestico che internazionale. La ripresa dopo il Covid si fa sentire, come dimostra il fatto che i ricavi del primo semestre 2022 rappresentano circa l'83% di quelli del primo semestre 2019, al netto delle cessioni effettuate nel periodo. Si registra quindi una accelerazione rispetto ai ricavi dei primi 4 mesi del 2022, che rappresentavano circa il 77%.

La perdita nello stesso periodo è di 37,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 148.3 milioni di euro di un anno fa. Anche l'Ebit underlying è positivo per 22.5 milioni di euro, quando nel primo semestre 2021 era stato negativo per 88.8 milioni. Il miglioramento pari a circa 111 milioni, si spiega in una nota, si deve a un'efficace gestione dei prezzi, del mix di prodotto e dei costi nel contesto di una crescita sostenuta dei ricavi. Il Free Cash Flow a fine giugno 2022 è pari a 103,3 milioni (-55,9 mln nel primo semestre 2021). Alla fine di giugno 2022, i nuovi contratti vinti e i rinnovi ammontano a circa 1,8 miliardi di euro. Alla luce di tutto questo, la guidance 2022 è stata rivista al rialzo, con ricavi di circa €3,8 miliardi rispetto a una guidance iniziale di circa €3,7 miliardi. Anche il free cash flow è stato stimato in circa 200 milioni di euro, rispetto a una guidance iniziale con un range tra 160 e 180 milioni. Come spiegato in una nota, la guidance relativa al Free Cash Flow include il rimborso fiscale di 90,1 milioni di euro negli Stati Uniti incassato ad aprile 2022. Inoltre, la guidance non considera la diffusione di varianti di Covid-19 resistenti alle attuali terapie o un generale riacutizzarsi della pandemia. Non considera altresì un'eventuale escalation del conflitto in Ucraina e il conseguente impatto negativo sul traffico globale che ne deriverebbe.