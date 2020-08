Non c'è l'extra sulla pensione? Che cosa cambia sul cedolino

Tutta colpa del Covid. La pandemia ha sconquassato tutta l’attività della pubblica amministrazione e anche le pensioni hanno subito notevoli modifiche negli ultimi tempi. Si scopre così che la combinazione di una loro erogazione mensile anticipata e uno slittamento delle scadenze di presentazione della dichiarazione dei redditi 730, potrebbe creare un po’ di confusione. I beneficiari dei conguagli Irpef 2020 sulle pensioni, normalmente accreditati insieme al trattamento, potrebbero avere dei ritardi.

Potrebbe accadere che, pur conoscendo già l’importo del rimborso Irpef 730, questo non compaia nell’assegno quando lo si andrà a incassare. La causa di questa eventuale assenza risiede nello slittamento dei tempi di scadenza della presentazione del modello 730, solitamente fissata al 23 luglio di ogni anno. Il 2020 ha però cambiato le carte in tavola. E il governo, per agevolare le misure di emergenza adottate durante la fase di lockdown, ha prorogato questa tradizionale scadenza al 30 settembre.

La pensione di settembre 2020 sarà erogata dall’Inps, insieme al conguaglio Irpef, se la dichiarazione 730, con anno di riferimento 2019, è stata presentata all’Agenzia delle entrate fra il 21 giugno e il 15 luglio. In caso contrario la pensione di settembre non conterrà l’aumento, ma occorrerà attendere le prossime mensilità. In particolare i mesi di ottobre e novembre.

Scoprire se nella pensione è presente il rimborso è molto facile. C’è da sapere che le nuove direttive, che hanno come obiettivo la digitalizzazione degli enti pubblici, hanno comportato l’interruzione da parte dell’Inps di materiale cartaceo ai contribuenti. Il cedolino, a partire dal mese di luglio 2020, è scomparso a favore del cedolino online raggiungibile dalla pagina dedicata del portale Inps, attraverso le proprie credenziali. Il nuovo cedolino online è sicuramente uno strumento di consultazione della propria posizione pensionistica più completo e funzionale rispetto alla versione cartacea, in grado di fornire i dettagli di ogni voce comprensiva dell’erogazione mensile e molte altre informazioni utili.

Per verificare l’avvenuto accredito occorre attendere l’erogazione delle pensioni di settembre. Anche per questo mese, il ritiro in contanti dagli uffici di postali, è leggermente anticipato rispetto il periodo pre-Covid. E distribuito su più giorni al fine di evitare eccessiva affluenza di utenti e il mantenimento delle distanze di sicurezza.

L’erogazione della pensione è così scaglionata sulla base delle iniziali del cognome, a partire da mercoledì 26 agosto fino a martedì primo settembre. Per i cognomi con iniziali A-B il ritiro è previsto mercoledì 26 agosto. C-D giovedì 27 agosto. E-K venerdì 28 agosto. L-O sabato 29 agosto. P-R lunedì 31 agosto. S-Z martedì primo settembre.