Rincaro bollette, ecco quanto costerà alle famiglie

Almeno 500 euro secondo il Codacons, fino a 700 per Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). È il costo sulle tasche delle famiglie italiane del rincaro delle bollette nell'ultimo trimestre del 2021, annunciato qualche giorno fa dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, cui si aggiunge l'aumento del prezzo dei carburanti.

Il 1° ottobre l'autorità dell'energia Arera aggiornerà come ogni tre mesi le tariffe di corrente elettrica e gas, avvicinandole ai costi di produzione e ai mercati internazionali. Già a luglio c'erano state le prime impennate, che il governo aveva cercato di tamponare con l'istituzione di un fondo di 1,2 miliardi di euro. Le crescite di cui si parla sono verticali: +20% per l'elettricità, +30% per il gas. In cifre, queste percentuali equivalgono al + 110 euro per la prima, +281 per il secondo. In totale, un costo annuo di centinaia di euro per la famiglia tipo italiana. Secondo il Codacons, gli aumenti graveranno maggiormente sui nuclei numerosi e su quelli a basso reddito. Le conseguenze, sempre secondo l'associazione per la tutela dei consumatori, non si limiterebbero solo alle bollette di luce e gas: un tale rincaro produrrebbe un incremento dei costi per industrie aziende, da cui deriverebbe un aumento generalizzato dei prezzi al dettaglio.

Ma il Codacons non si limita a valutare il salasso energetico. Anche il prezzo dei carburanti è in salita da mesi. La benzina costa il 15,3% in più rispetto a inizio anno, il prezzo del gasolio è cresciuto del 14,5%. Su base annua - sostiene l'associazione - una famiglia media dovrebbe mettere in conto una maggiore spesa per i rifornimenti di carburante pari a 324 euro annui, 11,8 euro a pieno. Come già a inizio estate, l'esecutivo sta valutando un nuovo intervento per limitare l'impatto degli aumenti dei costi energetici. Una soluzione potrebbe essere costituita dal rifinanziamento del fondo istituito tre mesi fa, che permette di abbassare la cifra finale della bolletta. Oppure, suggerisce la stessa Arera, si potrebbe decidere di ridurre le voci di costi aggiuntivi inserite nelle cedole di luce e gas.