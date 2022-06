"Ritardi e sprechi: 2 miliardi all'anno dagli italiani": Sogin è ora commissariata

Davanti ai problemi di approvvigionamento dovuti ai rincari e ai tagli del gas proveniente dalla Russia, l'Europa è alla ricerca di soluzioni valide e percorribili per continuare ad avere sufficienti forniture energetiche. L'Italia sta facendo la sua parte e nel dibattito pubblico da qualche tempo è stata introdotta anche la possibilità concreta che l'Italia possa entrare nella cerchia dei Paesi che producono energia nucleare. L'Europa nel frattempo sta valutando di inserirla tra le fonti green ma il nostro Paese ha ancora degli arretrati sul tema. Infatti, Sogin, la società incaricata di smaltire le scorie nucleari italiane, come anticipato da Felice Manti su il Giornale, in questi giorni è al centro di un'indagine della guardia di finanza ed è stata commissariata ma presto potrebbe essere smantellata.

" Comunque si concluderà questa vicenda, c'è un fatto incontrovertibile: quella società ha avuto e sprecato in ritardi vergognosi un enormità di denaro dei cittadini ", ha dichiarato Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. La società ogni anno ha intascato 2 miliardi di euro che, prima degli interventi governativi in ragione del caro bollette, venivano versati dai cittadini mediante le bollette dell'energia elettrica. " Ora il governo l'ha commissariata: mi auguro che questa situazione venga chiarita in fretta e siano individuate eventuali responsabilità. Il tema dell'energia e del nucleare è cruciale: non possiamo permetterci di agire con leggerezza e secondo vecchi schemi legati a logiche di spartizione del potere ", ha concluso la deputata.