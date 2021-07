Rivoluzione negli affitti: ecco cosa può cambiare

La cedolare secca, attualmente in vigore soltanto per gli immobili ad uso abitativo, potrebbe essere estesa anche per le locazioni relative agli immobili delle imprese artigiane: è la novità del nuovo disegno legge presentato in Senato dagli esponenti di tutti i gruppi parlamentari.

Cosa può cambiare

In questo modo, si andrebbe incontro ad un prelievo sostitutivo del 10% invece della tassa ordinaria solitamente più alta: nel caso dell'Irpef, i proprietari degli immobili in questione hanno l'applicazione di un'aliquota marginale effettiva superiore al 30% ma che può arrivare anche ben oltre il 40% senza contare le addizionali locali. La cedolare secca sarebbe così "allargata" ai laboratori artigiani e getterebbe le basi per l'applicazione dello stesso meccanismo a tutte gli altri immobili, dai negozi agli studi professionali agli uffici.

Quali vantaggi

Il vantaggio per i proprietari è evidente ma l'operazione avrebbe un doppio effetto positivo anche per la collettività: come riporta Il Messaggero, da un lato sarebbe la giusta risposta al problema della "desertificazione" dei centri urbani che la pandemia ha accelerato in maniera esponenziale ed il risparmio fiscale sarebbe benefico anche per gli inquilini; dall'altro aiuterebbe a ridurre l'evasione fiscale nel settore, così come è accaduto per la cedolare applicata dalle case a partire dal 2011. Nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per il 2020", presentata come allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, si evince che la cedolare sugli immobili abitativi ha portato " un cambiamento nei comportamenti dei contribuenti, orientati verso una maggiore compliance fiscale». E la conseguenza è stata che «nonostante l'introduzione dell'aliquota ridotta, il gettito derivante da locazioni non ha presentato flessioni di rilievo nel corso del tempo ".

Ecco le formule