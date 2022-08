Rottamazione Ter: c’è tempo fino all’8 agosto per pagare

Ancora una settimana di tempo per pagare le rate del Rottamazione Ter e del Saldo e stralcio.

Il prossimo 8 agosto, difatti, scade il termine per pagare le cartelle esattoriali secondo le procedure di “pace fiscale” che prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo con il Fisco, versando le somme dovute senza le aggiunte della mora.

Il termine per le rate del Rottamazione Ter e Saldo e stralcio in realtà è scaduto venerdì 31 luglio - stabilito dal decreto Sostegni-ter - , ma considerando i giorni festivi e i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, i pagamenti saranno validi sino all’8 agosto.

Ma vediamo un po’ meglio di cosa si tratta.

Cosa sono il Rottamazione Ter e il Saldo e Stralcio

Introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018, il Rottamazione Ter è una Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione in favore di tutti coloro che abbiano uno o più debiti con le Agenzia delle entrate, a partire dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il Saldo e stralcio, invece, è stato introdotto dalla Legge n. 145/2018 e prevede una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. La misura, prevista per le sole persone fisiche, riguarda alcune tipologie di debiti iscritti ai ruoli dell’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La misura agevolativa prevede anche che non vengano pagate sanzioni e interessi di mora.

Le rate da pagare il prossimo 8 agosto riguardano gli importi inizialmente dovuti il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre 2021.

l decreto Sostegni ter ha riaperto i termini permettendo di mantenere la clausola agevolativa entro il 31 luglio e, dunque, entro l’8 agosto.

Come effettuare i pagamenti

Per effettuare i pagamenti si potranno utilizzare i bollettini inviati attraverso la “Comunicazione delle somme dovute” e scaricabili dal sito dell’Agenzia.

Il pagamento potrà essere effettuato:

presso la propria banca o sportelli bancomat abilitati;

attraverso internet banking o direttamente sul sito dell’agenzia delle entrate

recandosi negli Uffici postali o tabaccai convenzionati

tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

utilizzando la App Equiclick e piattaforma PagoPA

Qualora non si rispettassero i termini previsti per effettuare i pagamenti degli importi completi, si perderanno benefici della misura agevolata e anche i pagamenti precedentemente effettuati saranno considerati solo come acconto sulle somme dovute comprensivo delle eventuali more.