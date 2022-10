Cancellati centinaia di voli: ecco quali aerei restano a terra

Giornata complicata per chi aveva deciso di viaggiare in aereo: uno sciopero dei controllori di volo Ryanair provocherà la cancellazione di 600 voli da e per l'Italia nelle 24 ore di venerdì 21 ottobre. Come se non bastasse, ci sarà anche lo sciopero del personale di terra e di cielo terrà di altre compagnie tra cui Vueling e Ita.

La nota della Ryanair

" A causa di uno sciopero dei Controllori di Volo di 24 ore a partire dalle 00:00 di venerdi (21 Ottobre), siamo stati costretti, sfortunatamente, a cancellare oltre 600 voli da/per l'Italia ", si legge nella nota della compagnia irlandese, la principale operante in Italia. Le persone rimaste a terra sono ben 110mila che hanno già ricevuto messaggi e mail con i disagi e le opzioni a loro disposizione. " Ryanair si scusa sinceramente con tutti i passeggeri i cui piani di viaggio sono stati ingiustamente impattati da questo sciopero dei Controllori di Volo Italiani ", aggiunge.

La nota di Vueling

Stessa sorte anche agli spagnoli di Vueling con i suoi piloti e assistenti che sono rimasti a terra per protestare contro gli esuberi che potrebbero portare al licenziamento di 17 dipendenti su 120 che fanno base a Roma. Sul proprio sito, i viaggiatori che avevano acquistato un biglietto sono stati informati dell'interruzione alle normali operazioni. " Per ridurre al minimo i disagi per i nostri clienti, abbiamo dovuto cancellare in anticipo alcuni voli. Abbiamo informato i clienti interessati per posta" , si legge sulla nota. Anche in questo caso, la società rimanda a un link con tutte le opzioni disponibili per i passeggeri e la lista dei voli cancellati o modificati del 21 ottobre.

La nota di Ita

Anche la compagnia di bandiera nazionale, Ita Airways, è costretta a fermarsi per lo sciopero nazionale dei controllori di volo e del settore del trasporto aereo. Una nota sul proprio portale informa i passeggeri delle cancellazioni o modifiche sui voli nazionali per la giornata di oggi con una lista dei voli cancellati. " Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 20% riuscirà a volare nella stessa giornata del 21 ottobre", fa sapere l'azienda, aggiungendo che tutti i viaggiatori che avessero acquistato un biglietto per il 21 ottobre sono invitati a verificare sul sito lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto oppure contattare, dall'Italia, il numero verde dall’Italia 800 93 60 90, dall’estero +39 06 8596 0020 o la propria agenzia di viaggio. Sia per il rimborso che per cambiare la prenotazione in un altro giorno, i passeggeri avranno tempo fino al 28 ottobre.

