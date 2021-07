Alitalia-Ita, la rivelazione dell'ad: "Così abbiamo convinto l'Ue"

dal nostro inviato a Bari

Non è stato un anno semplice. Non lo è stato per le persone, ristrette in casa o fortemente limitate. Non lo è stato per il lavoro, mai così precario. E neppure per le aziende, che hanno dovuto fare i conti con gli effetti collaterali del coronavirus. In questo quadro tutta'altro che acceso, una pennellata di ottimismo c'è: si chiama Made in Italy. Secondo il rapporto Ice-Istat, come spiegato dal presidente di Ice Carlo Ferro, durante la pandemia ​"il contributo dell'export al Pil dell'Italia è stato meno sfavorevole" di altre componenti, e soprattutto il Belpaese tra i Paese del G8 "è secondo per minor flessione dell'export". Molto meglio di Francia, Regno Unito e Stati Uniti. E se la baracca non è crollata e per 2021 le stime parlano di risultati in territorio positivo e superiori ai livelli pre-Covid, probabilmente lo si deve proprio all'eccellenza del Made in Italy che può essere "volano per la ripartenza".

Proprio di questo discutono, dal teatro Petruzzelli di Bari, numerosi ospiti di livello. "Deve essere una Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo sapere fare ma anche saper attrarre", è lo spunto da cui parte la prima tavola rotonda de La Ripartenza, kermesse ideata da Nicola Porro allo scopo di riunire i protagonisti della ripresa italiana. Apre il dibattito il sindaco della città pugliese, Antonio Decaro. Poi, sotto la direzione di Nicola Porro, si alternano Guido Grimaldi (Commercial director Grimaldi Group), Francesco Casillo (ad Molino Casillo), Fabio Lazzerini (ad Ita), Sir Rocco Forte (presidente Rocco Forte Hotels) e Marco Pozzo (ad Driade e FontanaArte). Segui la diretta streaming su IlGiornale.it, media partner del progetto.