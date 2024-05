Sara Doris: "Su Banca Mediolanum aperti a nuovo patto con Fininvest"

La famiglia Doris, primo azionista di Banca Mediolanum, è aperta a definire nuovi accordi di governance con Fininvest relativamente all'istituto finanziario dopo che si sarà chiusa la procedura alla Corte Ue sulla partecipazione detenuta dalla holding dei Berlusconi. Lo ha detto Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum, a margine della proiezione alla Camera del film sulla vita del padre Ennio Doris scomparso nel 2021. «A seconda di come andrà prenderemo delle decisioni - ha dichiarato -. La cosa certa è che c'è un'amicizia molto stretta e solidale che continua di padre in figlio e anche noi siamo molto legati a tutta la famiglia Berlusconi. Sicuramente saremo sempre insieme uniti e compatti, poi la maniera fattuale è un dettaglio».

«Adesso Fininvest non ha rappresentanti nel cda - ha proseguito Doris - ma siamo assolutamente aperti, una volta che tutto sarà risolto, a tornare ai rappresentanti e a tutto quello che serve. Direi che ci sono tutte le possibilità ora per tornare alla normalità».

Attualmente Fininvest, titolare del 30% in Banca Mediolanum, non ha rappresentanti nel cda e da anni non è più legata a patti di sindacato con i Doris a seguito della vicenda che ha portato la Bce a vietare a Fininvest la possibilità di detenere una quota superiore al 9,9% in Banca Mediolanum. Fininvest ha in essere un ricorso presso la Corte di giustizia Ue contro la decisione della Bce e la scorsa settimana l'Avvocato generale presso la Corte Ue si è espresso a favore dell'accoglimento.