Scoppia il caos sul superbonus: scontro nella maggioranza

Il Recovery plan è ancora in bozza, il governo dovrà limarlo prima di presentarlo alle Camere nei prossimi giorni. I tempi stringono per Mario Draghi, che entro il 30 aprile dovrà consegnare il documento finale a Bruxelles. Sono tanti gli aspetti che sono stati affrontati, molte le innovazioni che potranno essere portate a termine grazie ai fondi europei per la ripartenza ma c'è un nodo che nel testo attuale non è stato ancora sciolto: il Superbonus.

Il Superbonus

I finanziamenti al 110% per le agevolazioni fiscali inerenti le opere di miglioramento dell'efficienza energetica e per il rischio sismico. Il Parlamento si è fatto carico delle richieste di tutti i settori che vengono coinvolti, chiedendo la proroga fino al 2023. " Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta (articolo 119 del Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023 ", si legge nella bozza del Recovery plan.

Come spiega la Repubblica, però, si tratta " della proroga per le sole case popolari già prevista dall'ultima legge di Bilancio ". Per l'estensione a qualunque tipo di abitazione " servono altri 10 miliardi ". Il Cdm previsto per domani si preannuncia infuocato. Nel Movimento 5 Stelle ci sarebbe forte malcontento circa l'ipotesi di uno stop alla proroga del superbonus fino al 2023. Questa d'altronde è una misura fortemente voluta dal M5S, che considera la sua proroga " indispensabile e imprescindibile per la transizione ecologica ".

Nervosismo per il M5S

C'è nervosismo tra i penstastellati, che rivendicano il loro ruolo nell'esecutivo perché " proprio la transizione ecologica è la matrice che ha fatto nascere questo Governo ". Dal Movimento 5 Stelle puntano i piedi: " Abbiamo bisogno di avere la garanzia, da parte del Governo, che la proroga sia almeno a fine 2023 per tutte le tipologie di edifici e che ci siano 10 miliardi in più rispetto ai 18 già precedentemente stanziati e ora semplicemente suddivisi tra Pnrr e fondo complementare ".

Ira Forza Italia