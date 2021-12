Sisal diventa irlandese per 1,9 miliardi

Cvc Capital Partner «vince» due volte al Superenalotto. Da una parte il fondo britannico ha vende Sisal per 1,913 miliardi di euro agli irlandesi di Flutter Entertainment, già presente sull'online italiano con PokerStars e Betfair. Sempre nella stessa giornata ha comunicato la cessione del 70% di Mooney a Intesa Sanpaolo ed Enel per un controvalore massimo di 455 milioni di euro. Cvc ha così completato rapidamente e con multipli attraenti (8 volte circa l'ebitda rispetto alle 5 volte circa riconosciute da Gamenet per Lottomatica) la exit strategy dall'azienda che controlla brand storici come Totip, Totocalcio e Win for Life. La transazione sarà completata nel corso del terzo trimestre del 2022. Il fondo aveva rilevato nel 2016 la società di scommesse, presente con oltre 53mila punti vendita sul territorio, da Apax, Permira e Clessidra per un miliardo. A ottobre Cvc aveva poi annunciato l'avvio dell'iter di quotazione sul listino milanese delle attività relative ai giochi e, conseguentemente, a novembre aveva scorporato il business relativo ai pagamenti (Mooney, ex Sisal Pay) dal resto del gruppo (Sisal Group) per cui si parlava della vendita di una quota di minoranza e si ventilavano valutazioni intorno ai 2 miliardi, proprio la cifra messa sul banco da Flutter Entertainment. Contestualmente, Cvc ha raggiunto un accordo su Mooney con Enel X e Intesa Sanpaolo (già azionista di minoranza al 30% tramite Banca 5) per una cessione del proprio 70% sulla base di un enterprise value complessivo di 1,385 miliardi di euro. Enel e Intesa Sanpaolo, al termine dell'operazione, deterranno il 50% ciascuna di Mooney. Al closing, atteso alla fine del secondo trimestre 2022, Enel X pagherà un corrispettivo compreso tra 334 milioni e 361 milioni di euro (220 milioni l'equity più l'adjustment), mentre Intesa verserà tra gli 88 e i 94 milioni. Successivamente, Enel X cederà a Mooney per 140 milioni l'intero capitale di Enel X Financial Services, CityPoste Payment e Paytipper (previo esercizio della call sul restante 45%). In questo modo, sarà creata una fintech europea congiunta, con una base clienti già solida. Insomma, per Cvc l'investimento in Sisal si è rivelato davvero redditizio. «Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione. Attraverso un forte investimento nelle competenze digitali, Sisal è diventata il brand italiano nel gioco online accrescendo, allo stesso tempo, la propria presenza internazionale», ha detto Giampiero Mazza, managing partner di Cvc Italy che ha anche definito Intesa ed Enel «i partner perfetti per Mooney e i suoi clienti, in grado di fornire sia la continuità che l'infrastruttura per continuare a far crescere i servizi e la dimensione dell'azienda in futuro». Mooney è «componente fondamentale per lo sviluppo della nostra strategia digitale avanzata, che sarà uno dei pilastri del prossimo piano d'impresa», ha commentato il Ceo di Intesa, Carlo Messina. Analoga valutazione per l'ad Enel, Francesco Starace secondo cui «il segmento fintech ben si coniuga con la nuova vision del gruppo Enel, considerato che i pagamenti digitali sono sempre più utilizzati per le bollette elettriche e i servizi avanzati come la mobilità elettrica».